Балуха поместили в штрафной изолятор из-за провокаций работников колонии, - адвокат

Украинского политзаключенного в РФ Владимира Балуха, который отбывает заключение в колонии Тверской области России, поместили в штрафной изолятор из-за провокаций работников колонии.

Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе, которая посетила Балуха 21 июня, передает Крым.Реалии.

"Его перевели из лечебно-профилактического учреждения обратно в колонию. После поступления в колонию он 4 дня находился в пятом отряде. После чего, сотрудниками колонии специально была создана ситуация, то есть провокация, после которой они зафиксировали очередное незначительное нарушение и поместили его в ШИЗО", – рассказала Динзе.

По ее словам, причиной стало якобы нарушение внутреннего распорядка колонии.

"Балуху перед ужином стало плохо и он попросил отвести его к медику. Сотрудник колонии сказал: "Ты приляг пока". Балух прилег, хотя это не положено в данное время суток. Его тут же сфотографировали, отвели в медицинскую часть и поместили в ШИЗО за то, что он нарушил внутренний распорядок", – говорит она.

Адвокат утверждает, что Балух будет находиться в штрафном изоляторе "минимум до 2 июля"

Публичных комментариев сотрудников российской колонии по этому поводу нет.

20 июня епископ Апостольской православной церкви (АПЦ) России, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко сообщил, что Владимира Балуха вновь поместили в штрафной изолятор российской колонии в Тверской области.

В конце мая Владимира Балуха перевели в тюремную больницу, после его пребывания в ШИЗО.