Работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" в Донецкой области снова приостановлена из-за найденного фрагмента мины.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 13:00 в ходе дополнительного обследования территории КПВВ "Майорское" пиротехническими подразделениями ГосЧС Донецкой области найден фрагмент минометной мины", - говорится в сообщении.

На месте продолжают работать взрывотехники.

Фото: facebook.com/DPSUkraine

В Госпогранслужбе уточнили, что около 12:10 группой разминирования ГосЧС в 150 метрах от КПВВ "Майорское" на обочине дороги обнаружена неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина.

"Для обеспечения безопасности гражданских лиц, пересекающих линию разграничения, и личного состава Госпогранслужбы, обеспечивающего функционирование КПВВ, пропуск через линию разграничения временно приостановлен. Гражданские лица и персонал контрольных служб отведены в безопасное место. Сейчас группой разминирования ГосЧС проводятся мероприятия по изъятию взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении.

Напомним, утром КПВВ "Майорское" приостанавливал пропуск людей из-за анонимного сообщения о заминировании.

15 июля КПВВ также останавливал работу из-за анонимного звонка о заминировании. Тогда взрывчатку не обнаружили.