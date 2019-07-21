Женщине пояснили, что она должна была голосовать дома, но она заявила, что намерена сделать это на участке.

На избирательном участке №115 во Львове 94-летняя женщина, которая была внесена в список для голосования на дому, пришла на участок и уснула. После этого она разорвала свой бюллетень и пыталась его съесть.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Женщине пояснили, что она должна была голосовать дома, но она в скандальной форме заявила, что намерена сделать это на участке.

"После длительных споров избирательная комиссия с согласия имеющихся на участке наблюдателей проголосовала и решила предоставить женщине право проголосовать на участке. После выдачи бюллетеней и их заполнения женщина не захотела вбросить бюллетени в переносной ящик, а только в стационарные ящики, которые члены избирательной комиссии были вынуждены защищать", - говорится в сообщении.

Избирательная комиссия сообщила о ЧП детям 94-летней женщины. Пока родственники ехали на участок, она уснула.

"После приезда детей скандал продолжился и длился суммарно почти четыре часа (примерно до 13:00.). Завершающий аккорд возмущение 94-летней женщины проявился в том, что она начала рвать и есть свои бюллетени. Спасенные остатки бюллетеней составили в отдельный кулек и идентифицируют участковой избирательной комиссией как испорченные", - говорится в сообщении КИУ Львова.

Напомним, в Ингульском районе Николаева мужчина на одном из избирательных участков, бросая в урну свой бюллетень, снял штаны и трусы.