Плавучий отель "Баккара" в Киеве продан с аукциона за 42 млн гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал судно-отель "Баккара", которое находится на балансе ликвидируемого ВТБ Банка.

Об этом сообщил генеральный директор ProZorro.Продажи Алексей Соболев.

"Только что продали отель Баккара, тот, что ходит по Днепру. Цена 42 млн грн при стартовой в 16 млн, активно на этом уровне торговались. Но интересно то, что несколько недель назад этот отель выставляли со стартовой ценой 25 млн грн и не пришел ни один участник. А за несколько недель до этого выставляли по цене больше 30 млн, и тоже никого не было", - написал он в Facebook.

Согласно данным о результатах аукциона, его победителем с предложением 42 млн грн стало созданное в марте 2019 года ООО "Строительная компания "Активинвестбуд". Оно предложила всего на 77 гривен больше, чем ближайший конкурент - "Промтексервис".Согласно реестру юридических лиц, "Активинвестбуд" принадлежит двум киевлянам - Сергею Бурка и Юрию Потапову. Уставной капитал компании - 100 тыс. грн.

До этого плавучий отель безуспешно пытались продать на протяжении последних трех лет. Максимальная стартовая цена была в мае 2019 года и составила 83,74 млн грн, что в пять раз больше, чем стартовая цена сегодняшних торгов.

Судно "Отель Баккара", регистровый №2-305849, построенное в 2007 году, пришвартовано на реке Днепр в районе Северо-западной части Венецианского острова в Киеве.

Судно используется как гостиница на воде, имеет 200 номеров, ресторан с открытой террасой и летней площадкой, конференц-зал и прочее.

"Баккара" была сконструирована на Херсонском судостроительном заводе. Как отель в столице заработала осенью 2009 года.