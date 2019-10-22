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Федерер вторым в истории тенниса в одиночном разряде отыграл полторы тысячи матчей

До повторения рекорда осталось провести 56 матчей.

Федерер вторым в истории тенниса в одиночном разряде отыграл полторы тысячи матчей
Роджер Федерер
Фото: EPA/UPG

Третья ракетка мира Роджер Федерер – в походе за новым достижением.

38-летний швейцарец вчера на домашнем турнире Swiss Indoors в Базеле провел 1500-й поединок, сообщает в своем твиттере Tennis TV.

Однако легенда тенниса остается лишь вторым среди профессиональных теннисистов в истории, которому покорилась эта планка.

На 56 встреч больше провел американец Джимми Коннорс.

Отметим, что в своем юбилейном поединке в Базеле швейцарец победил в 1/16 финала немца Петера Гоевчика в двух сетах - 6:2, 6:1.

Напомним, на счету Роджера 20 побед на турнирах серии "Большого шлема".

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