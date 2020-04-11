ВОЗ посоветовала Беларуси отменить массовые мероприятия, в том числе футбол

"Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию".

Всемирная организация здравоохранения посоветовала Беларуси ввести социальное дистанцирование из-за эпидемии коронавируса и, в том числе, приостановить спортивные соревнования.

Об этом в субботу на брифинге в Минске сказал глава находящейся в Беларуси миссии ВОЗ Патрик О’Коннор, пишет TUT.by.

Беларусь - единственная страна в Европе, где играют в футбол во время пандемии коронавируса, а зрители ходят на матчи.

Однако О'Коннор сказал, что в Беларуси происходит передача инфекции на уровне сообщества. Поэтому, чтобы сдержать распространение вируса, нужно обеспечить физическое дистанцирование людей. Это значит отказаться от всех массовых мероприятий, в том числе спортивных, перейти на удаленное обучение и снизить необязательное перемещение людей, особенно из группы риска - пожилых и с хроническими заболеваниями.

"Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию", - сказал он.

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что решение о приостановке футбольного чемпионата должно принять Министерство спорта и туризма. Со стороны Минздрава делается все, чтобы донести людям информацию о необходимости ограничить свои контакты.

Кроме того, сейчас билеты на матчи продаются так, чтобы болельщики сидели в шахматном порядке, перед входом на стадион у них меряют температуру. В городах, где неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, например, в Витебске, матчи не проводят.

Напомним, что в Беларуси, по последним данным местного Минздрава, зафиксировано 2226 случаев COVID-19 (+245 за сутки). Из них выздоровели 172 человека, умерли 23.