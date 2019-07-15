Політичне правосуддя по-італійськи. Що відомо про справу нацгвардійця Марківа

Політично вмотивоване і заангажоване рішення суду м.Павія (Італія) для Нацгвардійця Віталія Марківа - 24 роки ув'язнення за загибель фотооператора Андреа Рокеллі на окупованому Донбасі, може зашкодити відносинам України та Італії.

Суть справи

Віталій Марків у 2003 році разом з матір'ю і сестрою переїхав до Італії, де закінчив технічний коледж і отримав громадянство Італії. В Україну повернувся у грудні 2013 року під час Євромайдану. У 2017 році, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері в Італію, його заарештували в аеропорту Болоньї. Марківа звинуватили в убивстві “за попередньою змовою з групою осіб” італійського фотографа Андреа Рокеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Виявилось, що вони загинули в результаті мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля гори Карачун під Слов'янськом, де в той час служив військовослужбовець Нацгвардії Марків.

Фото: Укринформ Віталій Марків на сході України

Італійські прокурори вважають загибель Рокеллі умисним вбивством. Звинувачення вважає, що саме Марків 24 травня 2014 року, виконуючи бойове завдання, надавав інформацію Збройним силам України про місце перебування іноземних журналістів біля фабрики Zeus Ceramica на окупованій тоді терористами території біля Слов'янська Донецької області.

Протягом 17 засідань суду і року слідства італійське правосуддя так і не надало конкретних доказів причетності Марківа до вбивства Роккеллі. Звинувачення проти Марківа базуються на свідченнях французького журналіста Вільяма Рогелона (ключовий свідок у справі), який був разом з Мироновим і Рокеллі і якому єдиному вдалося вижити. Саме він вказав на те, що смерть Роккеллі і Миронова стала наслідком застосування зброї підрозділом НГУ, в якому проходив службу затриманий Віталій Марків.

Ймовірно, що на рішення присяжних могла вплинути і вигадана "стаття" Іларії Морані в газеті "Корьєре Делля Сера" про "капітана", який "координував оборону міста".

Фото: WeapoNews.com Андреа Роккеллі загинув біля підніжжя гори Карачун, де у травні 2014 року йшли жорсткі бої між українською армією та проросійськими силами.

Чому саме Марків?

Віталій Марків — один зі 150 військових, що перебували тоді на Карачуні. Чому ж тоді саме його обрали “крайнім”?

Відповідь може полягати в тому, що під час боїв за Слов’янськ Віталій Марків на короткий час став зіркою телебачення і інтернету. Після публікації 2 травня 2014 р. відео, де службовець ЗСУ говорив з журналістами італійською, російські дописувачі масово заволали про “наявність солдат НАТО в лавах Нацгвардії”. Так стало відомо, що в Нацгвардії служать бійці, які вільно говорять іноземними мовами, прозвучало ім’я Віталія Марківа. Українські ЗМІ з гордістю писали про хлопця, який приїхав захищати Україну з далекої Італії.

Ймовірно, саме так він і потрапив в поле зору італійських силовиків.

Позиція захисту

По-перше, Рокеллі і його перекладач Миронов відвідали так звану «сіру зону» без погодження цього візиту із офіційною владою України, а сама територія, на якій перебували загиблі журналісти, на той момент не контролювалася ЗСУ. Таким чином, військовослужбовці ЗСУ не могли знати про час і місце знаходження Рокеллі і Миронова у так званій «сірій зоні». А, враховуючи незаконний характер перебування журналістів на цій території, - не могли і нести відповідальність за життя та безпеку вищезазначених осіб.

По-друге, журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків. Як їх відрізнити від російських “отпускніков” і “шахтьоров”?

По-третє, звертає на себе увагу і той факт, що першими про факт загибелі журналістів повідомили представники так званої «ДНР» на своїй сторінці у Твіттері. До долю нагадує ситуацію з МН17.

До того ж, тіла загиблого італійського журналіста і його російського перекладача були перевезені у Слов'янськ, який на той момент контролювався проросійськими бойовиками. Фактично говорити про незаангажовані результати матеріалів розтину тіл загиблих наразі не доводиться.

І, по-четверте, італійці так і не довели, що стріляли в фотографа саме нацгвардійці з Карачуна, а не сепаратисти. В рамках наявного в Україні кримінального провадження, яке розслідується СБУ, допитали низку свідків, які свідчать про наявний в той день перехресний обстріл. За даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

Фото: Радио Свобода

Не кажучи вже про той факт, що на той момент на озброєнні бійців батальйону, у складі якого воював Віталій Марків, не було мінометів, від якого загинув Роккеллі, а лише стрілецька зброя.

Судилище

Суд не лише прийняв усі аргументи прокурора і відкинув усі докази захисту, а й не взяв до уваги пом'якшуючі обставини. Тому до 17 років, які просив прокурор, суд додав ще 7 років і дав максимальний термін, передбачений статтями кримінального кодексу — 24 роки.

Крім того, захисниця сім'ї Рокеллі адвокат Алессандра Баллеріні вимагала від суду присяжних призначити сплату компенсації родині Рокеллі на суму 1 млн євро - по 500 тис. євро для матері і батька загиблого. Для цивільної дружини загиблого Баллеріні просить 800 тис. євро. Окреме грошове відшкодування запропоноване іншим адвокатом для сестри фотографа. Захисник від асоціації фотографів фрілансерів Cesura Lab зі свого боку попросив 15 тис. євро компенсації від цивільного відповідача (держави Україна). Ці кошти, за його словами, будуть спрямовані на організацію професійних курсів для журналістів в Італії.

Адвокат Марківа Рафаелле Делла Валле заявив, що це рішення суду присяжних Павії відбирає віру в італійське правосуддя. І це рішення не просто неправове, воно більш схоже на помсту - "вендетту".

Дійсно, присутні на суді очевидці відзначили той факт, що голова суду не просто була розгубленою або хвилювалась під час виступу — вона ковтала слова, її голос тремтів. Все це вказує на те, що хоча б для неї, прийняте рішення було непереконливим.

Делла Валле, якому стало погано на засіданні і до нього приїхала "швидка", після надання допомоги заявив, що рішення суду для нього — вердикт, щоб емігрувати з Італії.

Генеральна прокуратура України протягом трьох останніх років намагалась всіляко сприяти об’єктивному розслідуванню обставин загибелі Роккеллі та неодноразово пропонувала свою допомогу італійському правосуддю.

Фото: Arsen Avakon/instagram.com

Натомість італійська сторона проігнорувала всі усні та письмові пропозиції української сторони:

- створити спільну слідчу групу для розслідування обставин загибелі Рокеллі;

- організувати приїзд італійських правоохоронців на місце трагедії дляпроведення слідчого експерименту тощо - хоча сьогодні це цілком мирна територія біля гори Карачун;

- протягом останніх трьох років до України не надійшло жодних запитів про правову допомогу щодо справи Роккеллі!

Не дивно, чому на суді прокурори використовували малюнки (!!!) та фотографїї для того, щоб сформулювати звинувачення та відродити картину так званого злочину.

Російський слід

В цілому, така позиція італійського правосуддя, яке повністю відмовилось співпрацювати з Україною у справі Роккеллі, стимулювала появу версій про політичну змову окремих італійських політиків та Росії.

Так, підозру Віталію Марківу висунула прокуратура міста Павія (регіон Ломбардія). Примітно, що у липні 2016 року регіональна рада Ломбардії проголосувала за резолюцію «Визнання принципу самовизначення Криму і зняття санкцій з Росії». Ініціатива була представлена партією «Ліга Півночі». Прийнята резолюція уповноважує раду Ломбардії взаємодіяти з національним урядом задля відновлення діалогу з Росією, зміни європейськими інституціями взаємин з РФ. 6 березня 2017 року італійська партія «Ліга Півночі» та російська партія «Єдина Росія» підписали угоду про взаємодію для сприяння економічному та культурному співробітництву.

Фото: Arsen Avakon/instagram.com Арсен Аваков та Євген Перелигін після засідання суду по Марківу у Павії

"Вердикт суду присяжних у Павії є політичним і викликає розчарування в італійському правосудді. Без надії, я все ж продовжую йти далі. Готуємо апеляцію на несправедливе рішення суду. Якби на місці Віталія був американський або російський солдат, він був би виправданий. Це перший випадок, коли в Італії засудили іноземного солдата, який воював за кордоном", - вважає адвокат Делла Валле.

“Судді є з Павії, де живе сім'я Рокеллі, а отже - емоційна складова? Дворічне нагнітання ситуації з боку італійських ЗМІ зі створенням протистояння між "добрим Роккеллі" і "нацистом Марківим"? Чи просто намагання владної і відомої судді, яка судила Берлусконі "показати місце" і пошити в дурні найвідомішого італійського адвоката Рафаелле Делла Валле? Російська пропаганда? Проросійські настрої італійських політиків? Мабуть всі ці фактори разом взяті”, - констатує Олесь Городецький, активіст української громади в Італії.

Що можна зробити

Захист Марківа, який вказує на непрофесійність суддів-присяжних у суді Павії, вважає рішення “страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена”. Адвокат уже анонсував, що адвокати будуть звертатися до апеляційного суду. Він висловив сподівання, що на апеляції у справі буде інший, "компетентний суддя".

Для подачі апеляції потрібно отримати мотиваціну частину вироку а для цього, відповідно до італійського законодавства для оприлюднення мотиваційної частини дається 30, 60 і в окремих випадках 90 днів. “Повідомлення суду про те, що ознайомитись з мотивацією можливо буде протягом 90 днів свідчить, на мою думку, що на сьогоднішній день суд не має взагалі ніяких мотиваційних пояснень і саме тому взяв максимальний термін для підготовки”, вважає посол України в Італії Євген Перелигін.

Фото: facebook/Yevguen Perelygin Евген Перелигін

В свою чергу екс-заступник Генерального прокурора Євген Єнін висловив сподівання, що апеляційний суд в Італії дасть відповідь на елементарні питання:

- яким чином Марків, озброєний лише автоматом, може бути причетний до смерті Рокеллі, який загинув від вибуху міни;

- яким чином Марків міг навіть гіпотетично стріляти в бік знаходження Рокеллі, якщо зі своєї позиції взагалі не міг бачити місця загибелі італійця;

- куди з кримінального провадження поділись свідчення очевидців, що міна прилетіла взагалі з боку проросійських терористів.

Крім того, в разі остаточної невдачі в італійському правосудді, залишається опція ЄСПЛ.

Новий епізод в справі

Крім Марківа у справі Роккеллі з'явився ще один фігурант звинувачення. Суд вирішив направити до прокуратури Риму подання прокурора суду м.Павія щодо відкриття справи проти безпосереднього керівника Віталія під час подій біля гори Карачун у 2014 р., народного депутата України Богдана Матківського за співучасть у вбивстві. Цікаво, що сам Маткіський був безпосередньо в залі суду — щоб підтримати Віталія, жодним чином не продемонстрував хвилювання чи будь яке занепокоєння через таке безглузде рішення і повернувся в рідну Україну.

“ Єдине що, нам прийшлось перебрати багато варіантів де «переходити кордон?», але врешті решт у супроводі консулів на світанку наш захисник, а нині народний депутат, пройшов всі формальності в аеропорту Бергамо і вилетів до Києва”, - повідомив Євген Перелигін на своїй сторінці в Фейсбук.

“Рішення суду Павії шкодить відносинам між країнами”

Одразу після оголошення вироку Марківу в Павії в Києві близько 300 осіб влаштували акцію під посольством Італії в Києві. Учасники акції принесли під посольство порожні коробки з-під піци і банер FreeMarkiv. Учасники акції скандували "Свободу Віталію Марківу!".

Фото: Lb.ua

Також українська діаспора анонсувала акції протесту біля італійських посольств в Європі.

Свою позицію по справі заявила і влада України. Президент доручив МЗС і ГПУ терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця. А глава МВС Арсен Аваков, до складу якого входить Нацгвардія, зустрівся з послом Італії і повідомив, що Київ буде ініціювати переговори високого політичного рівня. “Довів позицію України: ганебне, несправедливе рішення суду Павії для гвардійця Марківа шкодить відносинам країн", - написав він на своїй сторінці в Фейсбук.

Крім того, Аваков нагадав, що Рокеллі поїхав на Донбас нелегально. "Сотні італійських громадян, серед яких і журналісти, нелегально перебували на окупованих територіях Донбасу і АР Крим. Вони незаконно перетнули український кордон з боку РФ. Тому я хочу, щоб ви зайняли чітку позицію і ми розробили спільно план дій. Я не хотів би, щоб в Україні Італія асоціювалася з проросійським урядом, вважалася прихильником сепаратистів і найманців. А зараз у суспільстві саме така думка. Правда в тому, що Марків реально не мав стосунку до загибелі італійського фоторепортера", - підкреслив міністр.

“Протягом більше ніж двох років незаконного ув‘язнення Віталій демонструє таку мужність, твердість та патріотизм, що я впевнений про його поведінку в італійській в’язниці як і поведінку наших політичних в’язнів у російських тюрьмам ми всі будемо розповідати нашим нащадкам”, - вважає посол України в Італії Євген Перелигін.