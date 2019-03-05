Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем

Киев заявил о возможности отмены безвизового режима с Израилем – если израильские власти не наведут у себя порядок с нелегальным трудоустройством украинцев, следствием чего стал беспредел на границе израильских служб, которые во всех украинских гражданах без исключения видят только нелегальных трудовых мигрантов.

Фото: vesty.co.il Украинские туристы в аэропорту Бен-Гурион

Министерство иностранных дел Украины заявило в четверг 28 февраля, что не исключает возможности отмены безвизового режима с Израилем, если права украинских туристов и путешественников продолжат систематически нарушаться на границе.

Причиной такого громкого заявления стало ухудшение ситуации в израильском аэропорту Бен-Гурион — центральных «воротах» въезда иностранцев в Израиль. Дело в том, что израильские службы по умолчанию видят в каждом украинском пассажире нарушителя иммиграционных правил Израиля. По их мнению, все без исключения едут в Израиль, благодаря безвизовому режиму между странами, исключительно для того, чтобы остаться и нелегально работать на стройках, в отелях или заниматься проституцией. Соответственно, этим израильские службы объясняют тот факт, что они не пускают большое количество украинцев в Израиль и возвращают их домой обратным рейсом.

При этом, в украинском внешнеполитическом ведомстве считают, что израильская сторона тоже несет ответственность за ситуацию на своем рынке труда, где существует нелегальный найм и трудостройство на работу украинских граждан – так как недостаточно борется со своими недобросовестными работодателями. "МИД Украины считает недопустимым, чтобы в каждом украинском туристе на границе видели нарушителя иммиграционных правил из-за неготовности или нежелания правительств бороться с практикой нелегального трудоустройства в своих государствах", - подчеркнула спикер Екатерина Зеленко.

Спикер МИД Украины Екатерина Зеленко

Согласно статистике, в 2018 году Израиль не впустил 7730 украинцев, а с начала 2019 года – уже 643 украинца (по состоянию на 4 марта).

Для сравнения: Украина за первые два месяца этого года не пустила в страну 162 израильтянина. И то только потому, что увеличился поток недобросовестных туристов из Израиля, у которых при себе либо недостаточное количество денег, либо они не могут объяснить цель и маршрут своего визита. Что в условиях усиленных мер пропуска иностранцев в Украину после недавнего военного положения вызывает подозрения у украинских служб.

Под одну гребенку

После недавнего обострения ситуации, когда в «Борисполе» была задержана группа из 35 израильских туристов, а власти Израиля в ответ заблокировали целый самолет с 140 украинскими пассажирами, главный раввин Украины Моше Асман написал властям Израиля письмо, в котором подтвердил проблему и предложил помощь еврейской общины Украины. «Украина доказала, что является надежным другом Израиля и в наших интересах решить пограничную проблему, чтобы сохранить эти отношения и дальше», - говорится в письме.

В подтверждение существования проблемы раввин приложил описание инцидента в аэропорту «Бен Гурион», когда израильские службы задержали даже министра образования Украины Лилию Гриневич. Ее не хотели впускать в Израиль, устроив допрос, не собирается ли она заниматься нелегальной трудовой деятельностью в стране. Въехать она смогла только после звонков из канцелярии МВД Израиля с требованием немедленно пропустить украинского министра.

Фото: Мастер тура

Из последних примеров: претензии у израильских служб возникли к членам делегации…мэра Киева Виталия Кличко, который участвовал в международной муниципальной выставке «MuniWorld-2019» 26-28 февраля 2019 года в Тель-Авиве. И уже при отъезде (!) из страны двоих сопровождающих киевского мэра отправили на дополнительный осмотр, из-за чего – лишняя нервотрепка и потеря времени (чуть не опоздали на самолет). И все это – несмотря на присутствие рядом всемирно известного мэра и дипломатов посольства Украины в Израиле.

Именем государства

Ситуацию с недопуском украинских граждан Киев и Тель-Авив пытаются решить (хотя пока и безуспешно) путем создания централизованного механизма для легализации существующих и набора новых работников. Но больше всего ситуацию омрачает не столько высокий процент отказов во въезде, сколько негативное отношение израильских служб к украинским пассажирам. Под «горячую руку» израильтян в аэропорту попадают не только потенциальные украинские трудовые мигранты, а и обычные туристы, которые едут просто посмотреть страну, или к родственникам-знакомым, или на лечение, или паломники.

Безосновательные отказы во въезде в Израиль, а также жесткое, а иногда даже и жестокое обращение со стороны сотрудников пограничного контроля — это приблизительный перечень жалоб украинских граждан на действия израильских властей в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Фото: struktour.com.ua Досмотр в аэропорту 'Бен Гурион' в Тель-Авиве

В целом их можно классифицировать следующим образом:

искусственное создание проблем при прохождении погранконтроля (например, создание длинных очередей, когда работает недостаточное количество стоек для пропуска пассажиров рейса из Киева);

грубая и хамская манера ведения собеседований, в ходе которых сотрудники израильских служб позволяют себе словесные оскорбления и чрезмерное психологическое давление;

пренебрежение элементарными потребностями человека (вода, еда, туалет) во время ожидания для собеседования и принятия окончательных решений в аэропорту, а также в Миграционном центре;

не предоставление вовремя медицинской помощи по запросу;

пренебрежение фактами и документами, подтверждающими цель визита украинцев;

лишение их возможности связаться с консулом или адвокатом в случае возникновения недоразумений;

необоснованные отказы во въезде в Израиль, как правило, сопровождаются запретом на возвращение (пожизненным или на большой срок – 10 лет). После принятия решения об отказе его практически невозможно пересмотреть или отменить.

Характерная особенность – многие украинцы рассказывают, что свое поведение сотрудники израильских служб объясняли «позицией государства» или что так себя вести с украинцами им сказало начальство.

«Повезло-не повезло». Граница как игра в рулетку

Наибольший резонанс получил случай пересечения израильской границы семьей Екатерины и Андрея Вейсгеймов с 6-летним сыном Никитой. Они в апреле 2018 года прилетели в Израиль к друзьям, которые незадолго до этого приезжали в гости к Вейсгеймам в Киев. Семья хотела посетить святые места, но также и пройти в Израиле консультацию у детского психиатра — у мальчика психиатрическое заболевание (аутизм). Еще до прилета Екатерина проконсультировалась по телефону с израильским психиатром.

Фото: предоставлено Екатериной Вейсгейм Никита Вейсгейм

Но на паспортном контроле их попросили пройти на собеседование в помещение, в котором скопились другие ожидающие допроса пассажиры. Спустя примерно час ожидания семью вызвали на допрос. Оказавшись в кабинете, Никита, который к тому времени уже очень устал и рвался на улицу, начал, по словам Екатерины, "буянить", хватал со стола вещи, пытался их бросать и громко кричал. Поэтому Екатерине предложили "прогуляться" с ребенком, пока пограничники беседуют с Андреем. Примерно еще через час женщину вызвали и сказали, что отправляют всю семью домой. Екатерину сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и попросили вместе с мужем и Никитой пройти в помещение напротив – без дверей, но охраняемое.

Вскоре, по словам Екатерины, за ними пришли несколько мужчин и вывели их на улицу, где посадили в автобус с решетками на окнах. Спустя несколько минут автобус подъехал к комплексу, где содержатся подлежащие депортации. Их попросили сдать телефоны и другие гаджеты. Екатерине и Андрею еле удалось упросить служащих оставить больному ребенку хотя бы планшет.

На обратном пути в самолете у мальчика, который за сутки спал всего несколько часов, снова была истерика, он не смог уснуть в полете. Когда семья вернулась в Киев, у Никиты обострились последствия полученного в Тель-Авиве стресса: сильно нарушился сон, мальчик безостановочно плакал, проявлял агрессию в садике, отказывался оставаться один в комнате. Наблюдающий Никиту психиатр пришла к выводу, что состояние ребенка резко ухудшилось.

LB.ua также обратился в соцсетях с призывом к пользователям рассказать о своем опыте пересечения украино-израильской границы. На призыв откликнулось много людей, далее публикуем самые интересные на наш взгляд.

Достоверность этих рассказов не вызывает сомнений, так как они поданы людьми из разных слоев общества, происхождения, возраста или территориального происхождения в пределах Украины, являются регулярными и типичными по своей сути.

Фото: предоставлено Екатериной Вейсгейм

Татьяна Попова. “В первый раз меня в аэропорту допрашивали достаточно долго и подробно и на въезде, и на выезде. Когда об этом узнал партнёр по бизнесу, он посоветовал на все вопросы "Куда? К кому? Зачем? Где были?" отвечать: "коммерческая тайна" и "вас это не касается".

И больше никаких проблем на въезде и выезде не было. При том, что часто приезжала и останавливалась у родственников или друзей. То есть без брони отеля. Максимум, что показывала: обратный билет и, кажется, один раз попросили показать визитку, когда ехала на деловую встречу».

Татьяна Шовкун. “Мне везло. Расспрашивали и досматривали долго, но все были вежливы. Может потому, что я была к этому готова и у меня были ответы на все их вопросы. А вот очереди на паспортный контроль - это был кошмар, когда из шести кабинок работают две и на просьбы граждан позвать кого-то ещё работники отвечают что-то типа “ничего, подождёте”.

Руслан Михайлевский.“В Борисполе собеседование перед стойкой регистрации с рассказом о себе, демонстрация странички в ФБ. Вопросы о посещении арабских стран.

В Бен-Гурионе: 5 часов ожидания перед собеседованием. Скандал с офицером безопасности. Попытка объяснить ему, что я не собираюсь оставаться в Израиле нелегалом, а в Египте я был за год до этого и мне там ничего не передавали, чтоб я привез в Израиль. Обещали положить лицом в пол в наручниках, а я собрался улететь ближайшим рейсом на Киев. Пропустили. Не извинились. Настроение испортили сильно и практически отбили желание приезжать ещё раз.

P.s. На обратном пути перед вылетом процедура повторилась. Около часа искали русскоговорящего сотрудника. Уже воспринимал это весело. Пытался найти умные ответы на смешные вопросы”.

Валерий Я. с женой Оксаной прибыли в Израиль 20 февраля 2019 года с намерением сделать операцию, так как имеет заболевание сердца. Но заявленная цель не понравилась сотруднику погранконтроля и он отказал им обоим во въезде. После допроса и выяснения отношений мужчине стало плохо, ему понадобилась срочная госпитализация. В то же время жена осталась в миграционном центре аэропорта. При этом она болеет диабетом, а жизненно необходимый ей инсулин уехал с мужем в больницу и она тоже оказалась в критической ситуации.

Фото: Cтрана Украинцы в аэропорту Бен-Гурион

Леся К. «26.06.2017 года я со своим мужем Игорем в составе группы из 17 человек прибыли в аэропорт Тель-Авива из г.Люблин (Польша). Во время таможенного контроля сотрудники не объяснив причин и оснований, без составления каких-либо документов всех нас задержали, обыскали, изъяли у нас все личные вещи и телефоны и поместили в камеры задержанных в подвальном помещении, где мы находились целые сутки.

На следующий день к нам приехали четверо вооруженных сотрудников, которые разговаривали на русском, и перевезли нас в другое помещение. Там тоже изъяли все личные вещи, деньги, компьютеры и телефоны. После чего по одному заводили в отдельные помещения, где заставляли раздеться догола. После провели осмотр - с помощью рукавиц каждой женщине засовывали руку в анальное отверстие и влагалище.

После этого забрали нашу одежду и заставили переодеться в спецодежду. Затем поместили в камеру, где уже находилось 12 граждан разных национальностей, в частности Эфиопии которых, как потом оказалось, задержали тоже по подозрению в терроризме. Отсюда нас по очереди выводили в подвал, где по нескольку раз спрашивали одно и то же разные люди. После чего возвращали обратно.

В камере мы спали на двухъярусных металлических кроватях только с матрасом и без постельных принадлежностей. Целыми днями заставляли убирать помещения тюрьмы и туалеты. Есть давал с утра огурец и кусочек хлеба; в обед - суп из кабачка и ложку риса, а на ужин — только морковку. В таких условиях почти у всех сильно ухудшилось здоровье. При этом никто медпомощи не предоставлял, только каждые 2 часа к окошку подходил полицейский с психологом, которые наблюдали, чтобы никто не покончил жизнь самоубийством. Каждые два часа проходили переклички. За неповиновение предусматривалось наказание — уборка около 300 м2 тюрьмы.

В таких условиях нас удерживали 7 суток. После чего 01.07.2017 выпустили — в наручниках и в сопровождении вооруженных автоматами полицейских на автобусе доставили в аэропорт Бен-Гурион, где по специальному живому коридору из вооруженных полицейских провели к тому же самолету, которым мы прилетели в Израиль. В самолет посадили не всех украинцев, только на свободные места. Перелет длился три часа в сопровождении одного полицейского. В Люблине на выходе из самолета стюардесса выдала всем задержанным паспорта, в которых стояла отметка о депортации на 10 лет».

Фото: Moshe Shai/FLASH90

Ольга А. «Мы с мужем подписали договор на туристическое обслуживание «Рождество на Святой Земле» 14.12.2017 с компанией «…». За туристические услуги заплатили 1.400 евро. Тур должен был проходить 8 дней с 03.01 по 10.01.2018.

Мы прибыли в Тель-Авив в 13.00. Проходя паспортный контроль нас не пропустили и направили в офис для дополнительной проверки. Без объяснений нас завели в подвал, закрыв двери и на ключ и выставив охрану. Там мы находились около 5 часов без документов и вещей. Все это время мы пытались узнать на каком основании нас задержали и закрыли, на что ответа не получили, а только на пальцах показывали нам, что не понимают наш язык. Потом пришло 6 человек с оружием и повели в неизвестном направлении на выходе из аэропорта на нас ждал спецавтобус, в который нас посадили толкая в спину и крича что-то на своем языке. Нас завели в тюрьму, отобрали все вещи, которые были у нас (ручная кладь) и мобильные телефоны, чтобы у нас не было связи. Мужчин и женщин разделили по разным комнатам с металлическими дверьми и решеткой на окнах. Они вели себя с нами как с животными, пихали в спину, смеялись над нами, не выпускали на свежий воздух, закрыли нас на ключ. Одному человеку стало плохо, мы попросили открыть и предоставить помощь, но никакой реакции мы не получили.

Пробыв в тюрьме до 4 утра нас посадили в автобус и отвезли в аэропорт, снова завели в комнату для проверки вещей. После чего нас отправили самолетом в Украину не отдав в руки наших документов».

Виктория П. «С 28 декабря по 7 января 2018 года я с мужем находились с паломническим визитом в Израиле, посещала Святые места. На паспортном контроле мы ответили на все вопросы израильского полицейского мужу выдали регистрационный талон, а меня отправили на дополнительный контроль.

Все бы ничего — каждое государство имеет право на установление своих правил, но любые действия должны осуществляться исходя из человеческого уважения, обеспечения чести и достоинства. Дело в том, что так называемые "дополнительные контроли" длятся до 6 часов. Лично меня продержали 5 часов без воды, еды и каких либо объяснений. Когда прошло 5 часов, меня пригласили в так называемую комнату дополнительной проверки и началась беседа с израильским полицейским.

Фото: vesty.co.il Комната для собеседований в Бен-Гурионе

Он свободно общался на русском языке, выражался нецензурно, унижал украинских граждан как нацию, выражал неуважение к Украине со стороны Израиля, и подчеркнул, что о так называемом безвизовом режиме не может идти и речи, она только на бумаге. Его задачей «сверху», по его словам, - сделать все возможное и создавать как можно худшие условия для граждан Украины, чтобы у них пропало желание ехать в Израиль. Это объяснил войной в Украине и безработицей, из-за чего украинцы массово едут на заработки.

Таким образом, выслушав множество унижений в свой адрес, что я женщина из Украины, он заверил меня, что не пускать украинцев является государственной позицией Израиля.

Мне было удивительно понять после 6 часов задержки в аэропорту, что имея билеты на обратный путь и оплаченную гостиницу понадобится еще и помощь представителя Украины в Израиле.

Мое общение с другими украинцами, которые также ожидали дополнительную проверку, довело, что такое явление является постоянным и устоявшимся. Много украинцев в аэропорту в Тель-Авиве по прибытию получают от официальных органов только унижения, а у украинцев находясь в аэропорту нет возможности подать жалобу и обратится к украинскому официальному представителю».

Фото: EPA/UPG

Жанна Н. «17 июля 2018 года мы прилетели в Израиль из Харькова с мужем и дочкой с туристической целью. Планировали остановиться у своих родственников, которые проживают в г.Ришон-де-Цион. На паспортном контроле израильские сотрудники с первых минут проявили к нам неуважение и отправили нас в комнату дополнительного таможенного осмотра. После 2 часов ожидания по одному начали вызывать на допрос, относились к нам крайне неуважительно, задавали нетактичные вопросы, очень громко кричали, махали руками, угрожали нам тюрьмой — при том, что с нашей стороны не было никакого неподобающего поведения.

После унизительного 20мин разговора нас вывели в другую комнату и сообщили, что в ближайшее время депортируют. На требование сообщить хотя бы причину такого решения, сотрудницы громко засмеялись и кричали на нас. После унизительных процедур и ссор была применена сила к моему мужу, замахнулись рукой даже на моего 5-летнего ребенка, после чего она час плакала. После 14 часов ожидания в аэропорту нас депортировали назад в Украину, а на словах передали, что въезд в Израиль нашей семье запрещен на 10 лет».

Полные личные данные всех упомянутых выше людей есть в распоряжении редакции.

Очевидно, что отмена безвизового режима между Украиной и Израилем из-за существующего беспредела с нелегальным трудоустройством в Израиле и жесткого/жестокого отношения к украинцам на границе – шаг крайний. Он рискованный и не выгоден ни одной из сторон, как бы каждый не пытался представить ситуацию по-другому. Но чтобы этого не случилось, израильской стороне надо не отрицать существование проблемы, а пойти наконец на ее решение.

Хотя бы после своих выборов.