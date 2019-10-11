В Конго разбился самолет Ан-72, на борту были сотрудники администрации президента Чисекеди

"Выживших не было, все тела сгорели дотла".

Сегодня, 11 октября, в Демократической Республике Конго потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-72. Об этом сообщает "Настоящее время" со ссылкой на Конголезское радио.

"Выживших не было, все тела сгорели дотла", - сообщил советник президента Конго.

Отмечается, на борту разбившегося самолета были четыре члена экипажа, а также гражданские лица и военные, в том числе сотрудники администрации президента Конго Феликса Чисекеди. Среди погибших также было несколько россиян.

#RDC Nos pensées en mémoire de nos compatriotes décédés par crash de l'antonov 72, qui assurait la logistique présidentielle. Condoléances aux familles des illustres disparus. Exigeons l'ouverture d'une enquête afin d'élucider les circonstances du drame. pic.twitter.com/GQ7cCPPraN — Constant mutamba (@ConstantMutamba) October 11, 2019

"Посольство РФ подтверждает, что среди членов экипажа самолета Ан-72 были российские граждане. На данный момент их личности уточняются", - отметила пресс-атташе посольства РФ в Конго Наталья Кононова.

Однако кем являлись россияне – пока не известно.

Среди возможных пассажиров мог быть личный водитель президента, сотрудники его службы безопасности и вспомогательный персонал. Но ни одно из имен пока официально не подтверждено.

Самолет вылетел из города Гома на востоке Конго и направлялся в столицу Киншасу. Диспетчеры потеряли с ним связь через 59 минут после вылета.

Напомним, 4 октября на расстоянии1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов", в селе Сокольники потерпел крушение транспортный самолет Ан-12. Погибло пять человек, твое травмированных.

Самолет выполнял рейс из испанского города Виго в Стамбул и должен был сесть во Львове на дозаправку. У полиции есть 4 версии этого крушения: ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.