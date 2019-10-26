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Боевики 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе

За сутки пострадали трое украинских военных.

Боевики 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе
Фото: Олена Максименко

В пятницу, 25 октября, оккупанты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия" - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов: неподалеку Новомихайловки, Красногоровки, дважды вблизи Водяного и один раз в районе Авдеевки, а также недалеко от Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил семь обстрелов: дважды вблизи Новозвановки, неподалеку Хутора Вольный, Луганского и в районе Травневого.

Кроме того боевики из стрелкового оружия и автоматических гранатометов вели огонь неподалеку Золотого-4. Отмечается, что обстрел произошел за пределами участка разведения.

25 октября ранения получили три военнослужащие Объединенных сил. Один - в результате обстрела, двое - во время подрыва на ранее установленной врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с позиций.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня: у Хутора Вольный и Новолуганского.

Напомним, вчера боевики обстреляли позиции военных на участке разведения войск возле Петровского.

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