Суд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника Майдана

Фото: facebook.com/profile.php?id=100003198938078 Сергей Прохор

Богунский районный суд Житомира присудил 300 000 моральной компенсации бывшему сотруднику ГАИ Виктору Тищенко, который обвинялся в фальсификации протокола против участника Евромайдана Сергея Прохора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат и член Общественного совета доброчестности Роман Маселко.

Он рассказал, что Сергей Прохор был активистом Революции Достоинства, его дважды избивали силовики. Кроме того, его машина было замечена в поездке к резиденции бывшего президента Виктора Януковича в Межигорье.

"По стандартной схеме, на основании липового рапорта, инспектор ГАИ Виктор Тищенко составил на Прохора протокол, что он якобы не остановился по требованию ГАИ по дороге в Межигорье. Но никакого доказательства, что за рулем был именно Прохор... Все равно, что Прохор вообще был в другом месте и 4 свидетеля это подтвердили", - написал Маселко.

По иску Прохора прокуратура быстро окончила расследование и передала обвинительный акт против Тищенко в суд. Судья дважды оправдывал Тищенко, но апелляционный суд оба раза отменял это решение. В третий раз оправдательный приговор не был отменен апелляцией, а в 2018 году Верховный суд постановил, что "предоставленные стороной обвинения доказательства не доказывают вины" инспектора.

"Судьи решили, что прокуратура не доказала умысла ГАИшника на подделку документа. То, что при составлении протокола не было ни одного доказательства вождения Прохором автомобиля, но ГАИшник сделал его виноватым, по мнению судей, совсем не доказывает вины ГАИшника", - высказался адвокат.

После оправдательного приговора, Тищенко начал требовать от государства возмещения морального ущерба за то, что его несправедливо судили, и в результате Житомирский суд удовлетворил его иск.

Маселко подчеркнул, что ему известен только один случай компенсации участнику Майдана, избитого силовиками. Ему суд присудил 250 000 гривен, в то время как Тищенко - 300 000 гривен.

Напомним, 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно потеряли следственные функции, и дела Майдана должны перейти частично к Государственному бюро расследований, а частично - к Национальному антикоррупционному бюро.

Однако следствие по делам Майдана может приостановиться на неопределенное время, потому что Рада не успела проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря. При этом депутаты приняли принципиальное решение досрочно уволить директора ГБР Романа Трубу и его заместителей.

Сергей Горбатюк, который возглавлял созданное специально для расследований дел по Майдану Управление спецрасследований ГПУ, был уволен новым генпрокурором Русланом Рябошапкой. О том, в каком состоянии ныне находятся дела по Евромайдану, читайте в интервью LB с Сергеем Горбатюком.