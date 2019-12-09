Полиция завела дело на Богдана по заявлению Кличко (документ)

Нацполиция открыла уголовное производство относительно главы офиса президента Андрея Богдана по заявлению мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщило "Радио Свобода", со ссылкой на соответствующий документ.

Досудебное расследование поручено старшему следователю Главного управления Нацполиции Наталье Гаевой.

Дело против Богдана открыто по статье 356 УКУ (Самоуправство).

"27 ноября 2019 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (...) по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство, - ред.)", - сказано в сообщении.

Фото: radiosvoboda

Напомним, в начале июля глава Офиса президента Богдан пригрозил Кличко разделением должностей мэра Киева и главы КГГА.

3 октября Рада приняла в первом чтении новый закон о Киеве с разделением должностей мэра и главы КГГА. Сейчас обе должности занимает Виталий Кличко.

Президент Зеленский подтвердил намерение уволить главу КГГА, но при этом он пообещал, что Кличко узнает об этом первым.

Сейчас реальную исполнительную власть в Киеве имеет глава КГГА, которого назначает президент, тогда как избираемый мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

В конце сентября Кличко подал в суд на Богдана и Гончарука из-за попытки его уволить.

2 октября ВАКС обязал НАБУ открыть дело против Кличко по обращению депутатов Киевсовета. Депутаты подозревают мэра в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста.

1 ноября Виталий Кличко написал заявление в Нацполицию из-за "самоуправства" Богдана. Согласно заявлению, Кличко считает, что Богдан совершил уголовное преступление, когда обратился в Кабинет министров с письмом о его увольнении с должности главы Киевской городской госадминистрации, поскольку такие действия, по его мнению, не относятся к его должностным обязанностям.