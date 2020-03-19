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Герус: спецпошлины принесут ДТЭК несколько миллиардов гривен в год

"Решение Кабмина вряд ли приведет к подорожанию электроэнергии, но точно не удешевит ее до европейского уровня".

Герус: спецпошлины принесут ДТЭК несколько миллиардов гривен в год
Андрей Герус
Фото: facebook.com/andriy.gerus

Кабинет министров 18 марта принял решение о введении специальных пошлин на импорт угля и электроэнергии из России. Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", глава энергетического комитета Андрей Герус изложил плюсы, минусы и возможные последствия такого решения.

Об этом он написал в фейсбуке.

Герус отметил, что импорт электроэнергии из РФ отсутствует (ограниченный) с 1 марта, а предыдущие три месяца этот импорт составлял 0,2% от нашего потребления. Он уверен, что такой импорт физического воздействия на энергосистему  не имел.

"Физическое влияние имеют "зеленые", которые этой весной будут производить более 10%, сначала будут выжимать с работы угольные ТЭС, а затем и блоки АЭС. Можно еще 100 сюжетов показать на ТРК "Украина", но все равно 10% стохастической дорогой генерации "зеленых" больше влияет на энергосистему, чем 0,2% импорта, впускаемого диспетчерами Укрэнерго только в нужные нам часы (пиковые)", - отметил Герус.

По его мнению, решение Кабмина вряд ли приведет к подорожанию электроэнергии, но точно не удешевит ее до европейского уровня, "а там сейчас в два раза дешевле, чем у нас".

Нардеп подчеркнул, что максимально заинтересованы в дешевой электроэнергии угольные шахты, "потому что она составляет до 40% себестоимости угля". То есть дорогая электроэнергия "будет делать шахты еще более убыточными".

"Уголь марки Г и уголь марки Т (тощак) идет под одним УКТВЭД. Следовательно, также накладывается пошлина на тощак, который в Украине не добывается. А значит его придется импортировать из ЮАР, что увеличит себестоимость Дарницкой ТЭЦ (левый берег Киева), Черниговской ТЭЦ, Сумской ТЭЦ и тому подобное. Итак, это означает, что произойдет повышение тарифа на тепло и горячую воду в соответствующих городах", - прогнозирует Герус.

По его информации, на марке Т работают несколько блоков Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" (78% в собственности государства). "Они остановятся, их выработка перейдет к другим участникам рынка, а точнее - к ДТЭК", - отмечает депутат.

Черкасская ТЭЦ, работающая на марке Г, ранее импортировала уголь только по одной причине - "ДТЭК, который контролирует 90% добычи угля, выставлял цену, которая была существенно выше импортной альтернативы".

"Для понимания цены угля в Роттердаме сейчас около 1100 грн. ДТЭК же свой уголь продает на "Центрэнерго" по цене 2000 грн за тонну. Я раньше удивлялся, почему ДТЭК не договорится по цене с Черкасской ТЭЦ, а теперь понял - сейчас Черкасскую ТЭЦ принудительно загоняют в ДТЭК покупать по "немонопольной цене".

Примечательно, что на коксующийся уголь, который добывается и на украинских шахтах, никакое пошлины на импорт из РФ не введено. Крупным импортером коксующегося угля является "Метинвест", который также принадлежит Р.Л.Ахметову", - пишет Герус.

"Итак, проигрывают от такого решения Черкасская ТЭЦ, Дарницкая ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ, Сумская ТЭЦ и жители соответствующих городов. Также проигрывает государственное ПАО "Центрэнерго". Поскольку некоторые блоки Змиевской ТЭС не могут работать на марке Г, а могут только подмешивать марку Г к марке Т, то просто остановятся, следовательно и государственные шахты частично потеряют свой сбыт (марки Г). Выигрывает от этого решения - ДТЭК, увеличит долю рынка и увеличит влияние на цену. Дополнительная выгода - несколько миллиардов гривен в год", - отметил нардеп.

"В общем, конечно, поддерживаю патриотические чувства нового правительства, но хочу отметить их избирательность. На следующий Кабмин готовлю письмо о пошлине 65% на импорт картофеля из Российской Федерации. Импорт картофеля из РФ бьет все рекорды: за июнь-декабрь 2019 составил 231 тыс. тонн, что в 506 раз больше, чем в сезоне 2018/19 годов и в 2800 раз больше, чем за такой же период 2017/18 годов. В конце прошлого года импорт из РФ составлял до 50% картофеля, продаваемой в супермаркетах (а не 0,2%). Сначала украинских селян надо защищать, а потом бизнес олигархов, уверен, здесь с правительством мы единомышленники", - добавил Герус.

Он также привел таблицу с ценой на электроэнергию у нас и соседних европейских странах.

Напомним, Кабинет министров решил с 1 апреля 2020 года ввести специальную пошлину в размере 65% на уголь и энергетический уголь из России.

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