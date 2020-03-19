Врятувати ситуацію зможемо тільки разом

Асоціація платників податків України одна з перших надала свої пропозиції у Зверненні до Уряду від УРБ та стратегічних партнерів щодо термінових антикризових заходів у податковій та бюджетній політиці. На превеликий жаль, реалізована лиш невелика частина цих пропозицій, і залишилась ще низка важливих заходів, які можуть мінімізувати збитки бізнесу від кризи.

Фото: www.e-go.gr

Наприклад:

• зниження податкового навантаження для найбільш соціально незахищених верств населення та працівників;

• заміна податку на прибуток підприємств податком на виведений капітал;

• заміна моделі оподаткування майна;

• запровадження одночасно оптимальної моделі податкової амністії - особливого порядку декларування фізичними особами майнового стану, активів (доходів), які не задекларовано у минулих періодах (при цьому - без застосування будь-яких штрафних санкцій);

• розширення переліку витрат дозволених для включення до податкової знижки з ПДФО, зокрема, витрати на лікування та проживання під наглядом лікарів пенсіонерів, батьків з дітьми на період карантину;

• тимчасове запровадження нульової ставки ПДВ на імпортоване медичне обладнання для допомоги під час пандемії та інші.

Одним із компенсаторів ми пропонуємо скорочення чисельності контролюючих органів, зменшення зарплат і премій посадових осіб, в тому числі міністрів, членів наглядових рад та інших чиновників.

Розглянемо деякі норми Закону щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів по запобіганню виникнення і поширення COVID-19, який вже підписаний Президентом України.

Не будуть застосовуватися штрафні санкції та не нараховуватиметься пеня за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року. Платникам податків слід звернути особливу увагу, окрім порушень нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку та рентної плати та інше. Також, встановлено мораторій на проведення документальних, фактичних перевірок та правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період з 18 березня по 31 травня 2020 р. Перенесено строк подання річної декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік - до 1 липня 2020 року. Не нараховується та не сплачується плата за землю за період з 1 березня року по 30 квітня 2020 р.

Окрім цього, важливим стало звільнення від нарахування та сплати ЄСВ за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня за себе таких платників: фізичних осіб – підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування; осіб, які провадять незалежну професійну діяльність; членів фермерського господарства.

Ми увесь час виступаємо категорично проти тотальної фіскалізації розрахункових операцій для платників єдиного податку ІІ-ІІІ груп спрощеної системи оподаткування. На жаль, Законом № 3220 передбачені зміни тільки в частині відтермінування на 3 місяці обов’язкового введення РРО для всіх категорій «спрощенців». Маю надію, що це початок скасуванню тотальної фіскалізації, бо вже схвалену редакцію Закону про РРО доведеться аналізувати по-новому і в новому вимірі національних і світових трендів поствірусного періоду.

Разом із тим, особисто мені дивно, чому досі не перепрофільоване українське виробництво. Де маски, спирт, дезінфектори в аптеках? Компанії сьогодні пропонують засоби індивідуального захисту та дезінфекційні засоби за непомірно високими цінами. Мені здається це злочин.

Прочитав цікаву думку: «Може планета хоче відпочити? Вона втомилася від суєти людей, вона брикає штормами і зливами, вона температурить без морозу взимку, вона струшує себе землетрусами, як собака, яка втомилася або вийшла з води. Тепер у Землі аутоімунне захворювання, і планета вибрала спосіб лікування: зібрати всіх вдома. Кожного жителя - всередину своєї країни, всередину свого будинку, ближче до рідних стін. Щоб відпочили від роботи, суєти, вічної поспіху. Планета заганяє нас по домівках, щоб ми навели в ньому порядок: починаючи зі своєї кімнати, продовжуючи своїми думками. Можливо тоді ми почнемо цінувати».

Так давайте допомагати один одному. Врятувати ситуацію зможемо тільки разом. Оптимісти хворіють рідко, а радість - найкраща в світі таблетка!