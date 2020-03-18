Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе
Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Цена на нефть упала до уровней 2003 года

Баррель Brent - дешевле 27 долларов.

Цена нефти североморской марки Brent в среду упала ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года.

Американский сорт WTI сегодня тоже упал на 17-летний минимум - ниже 25 долларов за баррель.

Как сообщает Reuters, многие аналитики, включая Goldman Sachs и Deutsche Bank, прогнозируют, что во втором квартале баррель нефти может подешеветь до 20 долларов. Мировой спрос из-за последствий коронавируса может упасть на рекордные 1,1 млн баррелей в сутки.

Ситуация с распространяющимся коронавирусом и драконовские меры, принимаемые разными государствами для его купирования оказывает давление на мировые рынки. Страны отгораживаются друг от друга карантинными мерами, прекращается движение транспорта, нарушаются промышленные и логистические цепочки, затухает активность сектора услуг.

Агентство S&P с учетом текущей ситуации прогнозирует спад мировой экономики, а о риске рецессии в Америке предупреждал в начале недели президент США Дональд Трамп.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также