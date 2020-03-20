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В Киевской области подтвердили коронавируса у харьковчанки

Женщина вернулась из Франции.

В Киевской области подтвердили коронавируса у харьковчанки
Фото: EPA/UPG

Временно исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин сообщил, что в Киевской области зафиксирован третий случай заражения коронавирусом.

"Только что стало известно о третьем подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Киевской области. Прошу всех придерживаться строгого карантина и не поддаваться панике", - написал Володин в фейсбуке.

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в свою очередь заявил через Youtube, что в Киевской области зафиксировали коронавирус у харьковчанки. "Действительно, заболела харьковчанка, которая с 11 марта, после того как вернулась из Франции, находится в Киевской области. То есть на сегодня на территории нашего региона больных коронавирусом не зафиксировали", - сообщил он.

Володин также добавил, что сегодня представители Киевской ОГА побывали в Киево-Святошинской центральной районной больницы в Боярке.

"Убедились, что условия работы там нормальные. Помещение имеет новое оборудование. Средствами индивидуальной защиты и раствором для дезинфекции медперсонал, на первое время, обеспечен. Новые поступления будут в ближайшее время, о чем сообщу дополнительно", - отметил Володин.

По его словам, вопрос доставки медиков в больницу в области также уже решили.

По официальным данным Минздрава, в Украине 20 марта зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом: в Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях. В целом подтверждено 29 случаев COVID-19, из них три - летальных.

18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

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