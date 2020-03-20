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Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине выросло до 29

Коронавирус обнаружили в Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях.

Фото: EPA/UPG

Министерство здравоохранения официально подтвердило еще два случая инфицирования коронавирусом в Украине.

Официальный канал Минздрава Коронавірус-інфо информирует, что по состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев COVID-19:

  1. Черновицкая область - 15 случаев.
  2. Киев - 3 случая.
  3. Днепропетровская область - 2 случая.
  4. Житомирская область - 2 случая.
  5. Ивано-Франковская область - 2 случая.
  6. Киевская область - 2 случая.
  7. Донецкая область - 1 случай.
  8. Львовская область - 1 случай.
  9. Харьковская область - 1 случай.

С начала суток один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один - в Харьковской, один - во Львовской.

В то же время глава Харьковской ОГА Алексей Кучер информацию Минздрава опроверг. "Действительно, заболела харьковчанка, которая с 11 марта, после того как вернулась из Франции, находится в Киевской области. То есть на сегодня на территории нашего региона больных коронавирусом не зафиксировали", - сообщил он.

Ранее 20 марта Минздрав подтвердил информацию о первом случае коронавируса во Львове. Сообщалось, что COVID-19 лабораторно подтверждено у пациента 1950 года рождения, который вернулся из Германии. Мужчина - врач, в первый же день после возвращения он сдал анализы в частной лаборатории, все время старался быть в максимальной самоизоляции. После получения положительных результатов сразу же обратился в инфекционную больницу. На сегодня он чувствует себя хорошо, никаких клинических проявлений болезни нет. 

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