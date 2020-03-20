Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине выросло до 29

Министерство здравоохранения официально подтвердило еще два случая инфицирования коронавирусом в Украине.
Официальный канал Минздрава Коронавірус-інфо информирует, что по состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев COVID-19:
- Черновицкая область - 15 случаев.
- Киев - 3 случая.
- Днепропетровская область - 2 случая.
- Житомирская область - 2 случая.
- Ивано-Франковская область - 2 случая.
- Киевская область - 2 случая.
- Донецкая область - 1 случай.
- Львовская область - 1 случай.
- Харьковская область - 1 случай.
С начала суток один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один - в Харьковской, один - во Львовской.
В то же время глава Харьковской ОГА Алексей Кучер информацию Минздрава опроверг. "Действительно, заболела харьковчанка, которая с 11 марта, после того как вернулась из Франции, находится в Киевской области. То есть на сегодня на территории нашего региона больных коронавирусом не зафиксировали", - сообщил он.
Ранее 20 марта Минздрав подтвердил информацию о первом случае коронавируса во Львове. Сообщалось, что COVID-19 лабораторно подтверждено у пациента 1950 года рождения, который вернулся из Германии. Мужчина - врач, в первый же день после возвращения он сдал анализы в частной лаборатории, все время старался быть в максимальной самоизоляции. После получения положительных результатов сразу же обратился в инфекционную больницу. На сегодня он чувствует себя хорошо, никаких клинических проявлений болезни нет.