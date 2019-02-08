Из воинской части во Львовской области украли прицелы и приборы "ночного видения" на 4,5 млн гривен
Из воинской части во Львовской области украли прицелы и приборы "ночного видения" на 4,5 млн гривен
31-летний киевлянин арендовал под порностудию 4-этажный дом
31-летний киевлянин арендовал под порностудию 4-этажный дом
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
Главный подозреваемый в деле Гандзюк за неделю до нападения получил за бесценок базу отдыха в Лазурном
Главный подозреваемый в деле Гандзюк за неделю до нападения получил за бесценок базу отдыха в Лазурном
«Гібридні війни» Росії. Відлуння спецоперацій через 100 років
«Гібридні війни» Росії. Відлуння спецоперацій через 100 років
Франция впервые со времен Второй мировой отзывает своего посла в Италии
Франция впервые со времен Второй мировой отзывает своего посла в Италии
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
ГлавнаяКультура

Малкович и Стриха заявили о выходе из украинского ПЕН-клуба

Так они выразили протест против заявления ПЕН-клуба по поводу инсталляции Спартака Хачанова.

Малкович и Стриха заявили о выходе из украинского ПЕН-клуба
Издатель Иван Малкович
Фото: Катя Куницкая

Поэт и издатель Иван Малкович, а также переводчик и ученый Максим Стриха заявили о выходе из украинского ПЕН-клуба в знак протеста против заявления, обнародованного организацией от их имени, но без их согласия. 

Заявление Малковича и Стрихи опубликовала "Радио Свобода".

"30 января от нашего имени было обнародовано открытое обращение к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич с требованием "не допустить исключения Спартака Хачанова из Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры". Таким образом украинский ПЕН-центр принял участие в медийном скандале, который уже использован в Украине и за ее пределами с отчетливо антиукраинской целью", - сказано в заявлении деятелей культуры.

Малкович и Стриха пишут, что, с их точки зрения, реакция преподавателя академии Владимира Харченко, "который добровольцем пошел защищать Украину, как и его дочь, которая вывозила раненых и убитых ребят из-под Авдеевки", является понятной и предсказуемой.

"Возможно, что Харченко действительно реагировал на это художественное проявление неприкрытого "ватничества" в "грубой форме", но осуждать его за это, как нам кажется, имеют право только люди с аналогичным жизненным опытом", - сказано в заявлении.

Авторы вспоминают, что ранее Спартак Хачанов отмечал в интервью, что ожидал отчисления из Академии после предыдущей акции "вышиванки с салом". "Тогда ему не повезло выехать за границу как "гонимому художнику". Сейчас же провокация удалась, и С.Х. из Финляндии может поливать грязью Украину еще вдохновеннее", - сказано в заявлении.

"Обнародованная ПЕН-центром заявление фактически попыткой политического давления на руководство академии с целью заставить отказаться от исключения академически неуспешного и искусно весьма контроверсионного студента. ... Далеко не все ПЕНовцы согласны с содержанием упомянутого заявления ... Поэтому это заявление необходимо отозвать, приняв другое, в котором мы должны категорически осудить любые спекуляции и манипулирования творчеством ради личных интересов; любые попытки псевдоискусственных провокаций в стране, страдающей от нападения агрессора, а заодно и любые попытки радикальных организаций силой решать конфликты, которые решаются только здравым смыслом", - сказано в заявлении Малковича и Стрихи.

Участники клуба отмечают, что случай с заявлением в защиту студента было выпущено руководством клуба без согласования с участниками. После этого внутренняя дискуссия участников клуба показала, что руководство организации не желает отзывать заявление, хотя оно и противоречит убеждением некоторых участников.

"Это делает наше пребывание в украинской организации Международного ПЕН-клуба невозможным", - заявили Малкович и Стриха.

Напомним, студент четвертого курса Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Спартак Хачанова создал в стенах академии инсталляцию “Парад членов”, которая вскоре была уничтожена одним из преподавателей НАОМА Владимиром Харченко (с 2004 г. работает доцентом кафедры графического дизайна). По мнению преподавателя вуза, в своей работе студент “глумится над украинской армией”.

По состоянию на сегодняшний день обращение ПЕН-клуба по поводу исключения Спартака Хачанова из НАОМА на сайте ПЕН отсутствует.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также