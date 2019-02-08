Малкович и Стриха заявили о выходе из украинского ПЕН-клуба

Так они выразили протест против заявления ПЕН-клуба по поводу инсталляции Спартака Хачанова.

Поэт и издатель Иван Малкович, а также переводчик и ученый Максим Стриха заявили о выходе из украинского ПЕН-клуба в знак протеста против заявления, обнародованного организацией от их имени, но без их согласия.

Заявление Малковича и Стрихи опубликовала "Радио Свобода".

"30 января от нашего имени было обнародовано открытое обращение к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич с требованием "не допустить исключения Спартака Хачанова из Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры". Таким образом украинский ПЕН-центр принял участие в медийном скандале, который уже использован в Украине и за ее пределами с отчетливо антиукраинской целью", - сказано в заявлении деятелей культуры.

Малкович и Стриха пишут, что, с их точки зрения, реакция преподавателя академии Владимира Харченко, "который добровольцем пошел защищать Украину, как и его дочь, которая вывозила раненых и убитых ребят из-под Авдеевки", является понятной и предсказуемой.

"Возможно, что Харченко действительно реагировал на это художественное проявление неприкрытого "ватничества" в "грубой форме", но осуждать его за это, как нам кажется, имеют право только люди с аналогичным жизненным опытом", - сказано в заявлении.

Авторы вспоминают, что ранее Спартак Хачанов отмечал в интервью, что ожидал отчисления из Академии после предыдущей акции "вышиванки с салом". "Тогда ему не повезло выехать за границу как "гонимому художнику". Сейчас же провокация удалась, и С.Х. из Финляндии может поливать грязью Украину еще вдохновеннее", - сказано в заявлении.

"Обнародованная ПЕН-центром заявление фактически попыткой политического давления на руководство академии с целью заставить отказаться от исключения академически неуспешного и искусно весьма контроверсионного студента. ... Далеко не все ПЕНовцы согласны с содержанием упомянутого заявления ... Поэтому это заявление необходимо отозвать, приняв другое, в котором мы должны категорически осудить любые спекуляции и манипулирования творчеством ради личных интересов; любые попытки псевдоискусственных провокаций в стране, страдающей от нападения агрессора, а заодно и любые попытки радикальных организаций силой решать конфликты, которые решаются только здравым смыслом", - сказано в заявлении Малковича и Стрихи.

Участники клуба отмечают, что случай с заявлением в защиту студента было выпущено руководством клуба без согласования с участниками. После этого внутренняя дискуссия участников клуба показала, что руководство организации не желает отзывать заявление, хотя оно и противоречит убеждением некоторых участников.

"Это делает наше пребывание в украинской организации Международного ПЕН-клуба невозможным", - заявили Малкович и Стриха.

Напомним, студент четвертого курса Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Спартак Хачанова создал в стенах академии инсталляцию “Парад членов”, которая вскоре была уничтожена одним из преподавателей НАОМА Владимиром Харченко (с 2004 г. работает доцентом кафедры графического дизайна). По мнению преподавателя вуза, в своей работе студент “глумится над украинской армией”.

По состоянию на сегодняшний день обращение ПЕН-клуба по поводу исключения Спартака Хачанова из НАОМА на сайте ПЕН отсутствует.