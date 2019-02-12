В Харькове состоится третий фестиваль социальных инициатив Plan B

15-17 февраля в Харькове состоится фестиваль социальных инициатив Plan B.

Как сообщают организаторы, социокультурная конференция соберет более 50 спикеров с 15 стран и разных украинских городов. Среди них – писатель Сергей Жадан, сооснователь фестиваля “86” Илья Гладштейн, автор программ “умных городов” Девид Соломон, испанская писательница и режиссерка Елена Молина и другие. Главные темы конференции: развитие городов, культура как двигатель изменений и права человека.

Права человека – одна из центральных тем фестиваля в этом году. Теме толерантности посвящен проект Tolerance travelling poster show. Куратор проекта – американский художник боснийского происхождения Мирко Илич. Путешествующее шоу "Толерантность" – это плакатная история равенства и нетерпимости в современном мире, в частности в Европе: (не)принятие мигрантов, людей других вероисповеданий и рас, секусальных ориентаций и гендерных идентичностей, просто других вкусов, взглядов или необычной внешности.

"Это особый проект для нас, – говорит Алина Ханбабаева, соучредитель и директор Plan B, – мы уверены, что художественными посланиями мы можем создать среду, где люди сосуществуют на правах равенства, понимания и уважения".

В экспозицию входят более сотни плакатов. Странствующий проект уже побывал в Словении, Черногории, Боснии и Герцеговине, Сербии, в Испании и Нидерландах, США и Объединенных Арабских Эмиратах.

Вечером на лофт-сцене Оперного театра будут выступать Love'n'Joy, Tik Tu, Людська Подоба, Oy Sound System, Space Spice Boy с военным оркестром (коллаборация с фестивалем "86"), Alina Pash и Alyona Alyona. Организаторы говорят, что выбирали тех музыкантов, которые создают мосты между разными культурами и являются двигателями изменений.

Помимо конференции и вечеринок на Plan B покажут выставку видеоигр Digital Garden от берлинского фестиваля A MAZEA и “Синториум” - выставку электронного оборудования от "Культуры звука", на котором можно будет играть.

Вход на дневную программу Plan B – бесплатный, при условии регистрации.