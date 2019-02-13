В оккупированной Россией Керчи с руин Пантикапея пропали античные колонны, бывшие одной из визитных карточек города.
Несколько недель назад крымские СМИ сообщили, что колонны сильно накренились, их подперли металлическими конструкциями, а доступ посетителей ограничили.
Теперь колонны пропали вовсе.
Местное издание "Керчь.ФМ" утверждает, что они упали и были вывезены сотрудниками Восточно-Крымского историко-культурного заповедника. На сайте музея говорится, что фрагменты колоннады были демонтированы в связи с "прогрессирующим ухудшением ситуации и возникшей угрозой физическому состоянию конструкции памятника".
Колонны пританея (здания общественного совета) находятся на вершине горы Митридат в центре Керчи. Пантикапей является памятником культурного наследия национального значения Украины.