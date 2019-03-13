Вклад культурного сектора в экономику США составил $763,7 млрд, – исследование

Это в четыре раза больше, чем вклад сельского хозяйства.

Согласно новым данным, обнародованным американским Бюро экономического анализа и Национальным фондом искусств (National Endowment for the Arts), вклад сферы искусства и культуры в экономику США превышает вклад сельского хозяйства, транспорта или оказания складских услуг.

Об этом сообщается на сайте NEA.

Так, вклад сферы искусства в экономику США в 2015 году составил 763,6 миллиардов долларов. В сфере занято 4,9 миллионов работников, зарабатывающих более 370 млрд долларов. Кроме того, в сфере искусства экспорт превышает импорт на 20 млрд долларов.

"Эти данные показывают, что искусство и культура делают большой вклад в экономику нашего общества, – говорит председательница Национального фонда искусств Джейн Чу. – Цифры подтверждают, что искусство играет большую роль в нашей повседневной жизни, включая рабочие места, продукты, которые мы покупаем, и опыт, которым мы делимся".

Вклад культуры в экономику США в 2015 году в 4 раза превысил вклад от сельского хозяйства и на 200 млрд – вклад от транспорта и складских услуг.

Быстрее остальных в сфере культуры растут стриминговые сервисы, онлайн-издательства, перформативное искусство, дизайн и архитектура.

За 2015 год потребители культуры потратили 31,6 млрд долларов на билеты в театры, кино и т.д, что на миллиард превысило прогнозы.

Наибольший вклад среди культурных индустрий в национальную экономику США делают телевидение (127 млрд), кинематограф (99 млрд), не-цифровое издательское дело (77 млрд). Арт-галереи, книжный магазины и другие центры ритейла в культуре сгененировали 51 млрд в 2015 году, но при этом в этой сфере работает 767 тыс человек, что делает ритейл в культуре вторым по количеству нанятых работников профильным сектором.

Независимые художники, писатели и исполнители сделали вклад в 22 млрд долларов в экономику США. Музеи – 5,3 млрд долларов.

В 2015 году американское правительство выделило 101,5 млрд долларов для культурного сектора, в основном, финансируя образование в визуальном и исполнительском искусстве. "Наибольший вклад правительства в искусство и производство культуры – в образовании, услугах, которые предоставляются в младшей и средней школах, а также в школах и университетах", – цитирует издание Artsy отчет.

Издание пишет, что обрадованные данные станут важным аргументом против сокращений государственного финансирования Национального фонда искусств, которые происходят при президенте Трампе, но при этом общество они не убедят. В 2010 году исследовательская организация Topos обнародовала исследование, согласно которому жители США часто скептически относятся к тому, как искусство может влиять на них с экономической точки зрения.