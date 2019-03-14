Кураторы национального павильона в Венеции приглашают к участию всех украинских художников

Внутри самолета "Мрія", который, по замыслу, должен пролететь над Венецией, будет находиться информация о художниках.

Кураторы украинского национального павильона на 58-й Венецианской биеннале объявили, что каждый желающий украинский художник может стать частью национального проекта.

Об этом сообщается на сайте Минкульта, который выступает комиссаром украинского павильона.

Напомним, что кураторы павильона в этом году – художники "Открытой группы", предложившие проект "Падающая тень "Мрії" на сады Джардини".

Согласно замыслу, в полдень 9 мая 2019 года грузовой самолет "Мрія", который является самым большим в мире, пролетит над Венецией и отбросит тень на сады Джардини. "Внутри самолета будет находиться HDD-диск с информацией обо всех ныне живущих художников и художниц Украины или художественные коллективы, которые согласились принять участие в проекте", – говорится на сайте министерства. Для этого нужно заполнить анкету на странице украинского павильона до 10 апреля 2019 года.

"Наш проект посвящен переосмыслению понятия мифа, его значения и влияния на украинское современное искусство. Рассказ о "Мечте" – это аллегорическая форма присутствия в Венеции", – рассказывают кураторы.

По результатам сбора всех данных создадут архив, который в форме книги-справочника станет основой каталога национального павильона. Наполнением проекта станет не только тень самолета, но и миф вокруг нее, пишут кураторы. На протяжении шести месяцев работы биеннале в украинском павильоне, который находится в этом году в венецианском Арсенале, будет проходить перформанс – рассказ "из уст в уста" о полете самолета над Венецией в специально созданной для этого сценографии.

Тема 58-й биеннале в Венеции – "Чтоб вы жили в интересные времена". Выставка будет проходить с 9 мая по 24 ноября 2019 года.