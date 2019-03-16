Госкомтелерадио запретил ввоз в Украину 23 книг из России

С 20 мая 2017 года в Украину не пустили почти 3 тыс. российских книг.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины не выдал разрешение на ввоз с территории государства-агрессора 23 книг, в которых имеются признаки пропаганды государства-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

В частности, признаки пропаганды государства-агрессора, его органов власти, имперских геополитических доктрин и коммунистического тоталитарного режима обнаружили в книгах московских издательств "Альпина Паблишер", "Альпина нон-фикшн", "Эксмо" и самарского издательства "ИД Бахрах-М".

В Украину не пустили книгу Даниила Демина "Корпоративная культура. Десять самых распространенных заблуждений", в которой автор немало страниц посвятил "могущественной корпорации и сверхдержаве СССР" и привел в пример методы управления страной Сталиным.

Пропаганду коммунистического тоталитарного режима обнаружили в детской книге Елены Смешливой и Ланы Богомаз "Чему я могу научиться в Анны Ахматовой". Октябрьскую революцию современные авторы-россиянки назвали "одним из величайших событий в истории России", иллюстрируя книгу портретами Ленина и красными флагами.

В книгах других авторов издательства "Альпина Паблишер" Артура Салякаєва "Неслучайные связи: Нетворкинг как образ жизни", Владислава Моисеева "Бизнес из ничего, или Как построить интернет-компанию и не сойти с ума" и Михаила Умарова "PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила" популяризуются российские социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ресурс "maіl.ru "и сервисные порталы "Яндекс", доступ к которым в Украине запрещено из-за распространения ими антиукраинских лозунгов и идей, направленных на ликвидацию независимости нашего государства, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности.

Также отказано в разрешении на ввоз ряда книг зарубежных авторов, в оформлении которых российские издатели используют символику государства-агрессора, ее органов власти и силовых структур. В частности, на обложке книги Дэниела Эллсберга "Машина Судного дня: Откровения разработчика ядерной войны" издатель ("Альпина Паблишер") разместил рекламу книги "Интервью с Владимиром Путиным" и документального фильма "Путин", демонстрировавшийся в эфире российских каналов.

В общем, начиная с 20 мая 2017 года Госкомтелерадио предоставил 2 939 отказов в выдаче разрешений на ввоз книг из РФ.

