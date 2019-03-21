Это не гид: шесть фильмов фестиваля Docudays UA

В Киеве в 16-й раз пройдёт фестиваль Docudays UA . Сам себя он называют “фестивалем документального кино про права человека”, но в действительности это ежегодная проверка социального и культурного организма зрителя. Замер его пульса, сверка с повесткой дня и синхронизация с остальным миром. Было бы абсурдно писать гид к фестивалю, который покажет 76 фильмов и два VR-проекта в десяти своих программах. Это взгляд через замочную скважину на то, что можно найти в этом весеннем саду документального кино, если открыть в него дверь. С 22-го по 30-е марта.

“Народная республика желания” (People's Republic of Desire), реж. Хао Ву

Фото: Docudays UA

Два года хроники двух одних из самых популярных героев китайской соцсети YY (300 миллионов пользователей), которая основывается на видеостриминге и позволяет монетизировать свою популярность.

С одной стороны, это вроде старая как мир история о том, как портится со временем любой продукт. Во всяком случае, в глазах пользователя. Сначала он отвечает его внутренним потребностям, желаниям и меньше стоит, а затем жадность его владельцев всё портит. Но если воспринимать “Народную республику желания” именно так, вы упустите его главную ценность.

Это фантасмагорическое кино, которое на примере двух героев и их участия в ежегодном марафоне в соцсети YY, когда пользователи выбирают самых популярных стримеров, показывает виртуальный мир абсолютно и окончательно лишённым всякого содержания, но наполненным эмоциями, желаниями и стремлением к идентификации себя с кем-то. Фильм специально и неоднократно подчёркивает: чтобы преуспеть в YY, не нужно обладать талантами. И даже если некоторые стримеры продают в этой сети некоторую разновидность китайского гламура, не это эссенция их успеха. Сетевая коммуникация тут представляется пространством пост-правды, которая продаёт желания, но доставляет в реальный мир покупателям отчаяние и одиночество.

Где смотреть:

26 марта, “Жовтень” в 18:30;

27 марта, “Жовтень” в 17:00

“Оккупированный кинотеатр” (Okupirani bioskop), реж. Сенка Доманович

Фото: Docudays UA

В 2014 году группа активистов и молодых кинематографистов Сербии оккупировала здание кинотеатра “Звезда” в Белграде, который был приватизирован по коррупционной схеме и с тех пор стоял закрытым. Фильм Сенки Доманович – хроника оккупации.

Уже в ходе фильма понимаешь, с какого множества точек зрения можно было снять эту хронику. Поэтому называть его хроникой – не совсем честно. “Оккупированный кинотеатр” – одна из десятков возможных хроник. Его автор интересуется, фактически, только одним вопросом, который с болезненной настойчивостью возникает при каждой встрече главных инициаторов и исполнителей этой акции в кинотеатре: зачем мы это сделали?

Всех их объединила идея заново открыть этот кинотеатр, которой оказалось достаточно для успешной оккупации, но затем “Оккупированный кинотеатр” фиксирует, по сути, историю любой революции, внутри которой начинается борьба за то, чтобы полученная система оставалась или открытой, или закрылась и начала управляться новыми хозяевами. Это кино очень удобно для формального анализа подобных процессов, потому что показывает, как именно может идейно расползаться группа людей, которую ещё недавно очень крепко склеило вместе общее действие. “Оккупированный кинотеатр” избегает голых структур и со своим главным вопросом, который формулируют, в том числе, сами участники, становится очень горячим и полемическим кино, которое легко спроецировать на любое активистское действие в Европе.

Где смотреть:

23 марта, “Киев” в 19:00;

29 марта, “Жовтень” в 21:40

“Остров голодных призраков” (Island of the Hungry Ghosts), реж. Габриель Брэйди

Фото: Docudays UA

Два взгляда на остров Рождества в Индийском океане – как на родину красных крабов, которые ежегодно мигрируют по острову, и как на место, где работает женщина-психолог, которая пытается помочь людям из закрытого центра беженцев.

Остров Рождества находится в Индийском океане недалеко от индонезийских островов Ява и Суматра, но принадлежит Австралии. В 2001 году австралийское управление острова не позволило зайти в прибрежные воды норвежскому судну с 350 беженцами. В этом же году остров Рождества был выведен из миграционной зоны Австралии. Это значило, что любой оказавшийся на острове беженец не мог формально подать заявку о миграции в эту страну. К 2006 году на острове был построен центр для беженцев, устроенный как тюрьма, куда люди попадали бессрочно. Кроме того, извне в центр тоже нельзя попасть, а его сотрудники не имеют права говорить о том, что происходит в его стенах.

Фильм Гэбриель Брэйди, победивший в документальной секции на последнем фестивале в Трайбеке, создала ограничивающая автора ситуация. Она не могла попасть в центр, но воспользовалась тем, что предложил сам остров, как в природном, так и в человеческом отношении, срифмовав два миграционных процесса в один пейзаж. Каждый год десятки миллионов красных крабов, эндемиков острова Рождества, в сезон размножения мигрируют к берегам этого маленького островка, а затем обратно в леса. Чтобы они не пострадали, местные рейнджеры делают всё, чтобы каждый из них добрался до берега и обратно в целости и сохранности. Этот процесс для автора фильма полностью открыт и доступен.

Второй процесс полностью закрыт, как и сам центр, поэтому проблему миграции людей Брэйди показывает через По Лин Ли, женщину-психолога, которая ежедневно встречается с беженцами из центра. Она не является работником центра, и поэтому никогда не знает, сколько у неё будет встреч с любым из них. Это фрустрирующая работа, в ходе которой невозможно предоставить помощь, а можно только фиксировать ухудшающееся положение людей, у которых буквально нет будущего. Хотя это не первый подход в документальном кино к современной проблеме миграционных процессов как к природному глобальному явлению, Брэйди нашла для её выражения одну из самых выразительных фактур, и при всей поэтичности и атмосферности фильма в действительно сняла очень язвительное кино.

Где смотреть:

26 марта, “Киев” в 21:30;

30 марта, “Жовтень” в 16:10

“Осторожно, разрыв” (Minding the Gap), реж. Бинг Лиу

Фото: Docudays UA

12 лет из жизни трёх друзей, уроженцев промышленного Рокфорда, Иллинойс, которые за своим увлечением скейтбордингом прятали семейные травмы. Двое в фокусе, один за камерой.

В связи с этим фильмом особенно просится сравнение с “Отрочеством” Ричарда Линклейтера. Оба фильма прослеживают судьбы своих героев на протяжении 12 лет и столько же снимался, но проект Бинга Лиу действительно вырос из его жизни, потому что снимал он на протяжении этого времени себя и двух своих друзей. Лиу каким-то непостижимым образом удалось не испортить свой же фильм уже на этапе монтажа – заданным с самого начала фильма направлением.

Его ранняя часть – съёмки случайные, и подростком его автор, конечно, не имел чёткого представления, о чём будет его фильм, который в январе 2019 года будет номинирован на “Оскар”. Сначала он выглядит как набор милых и необязательных зарисовок из жизни трёх друзей. Но с тем, как сам Бинг начинает понимать, что именно он хочет показать, и начинает снимать целенаправленно, фильм собирается в нечто большее, а его кульминационная монтажная нарезка, сделанная по образцам большого голливудского кино, заставит прослезиться даже бесчувственное бревно. При этом “Осторожно, разрыв” нельзя назвать мощным высказыванием. Это тонкая антропологическая работа о том, во что мы превращаем полученное от семьи и окружения наследие – повторяем его модели, отрицаем или скорбим на его могиле о том, нам пора двигаться дальше.

Где смотреть:

23 марта, “Жовтень” в 16:10;

24 марта, IZONE, первый этаж, в 19:00

“Непокой” (Unrest), реж. Дженнифер Бри

Фото: Docudays UA

Личный дневник Дженнифер Бри, американки с синдромом хронической усталости, который перерастает в большую панораму социальных последствий этой болезни, связанных с ней предрассудков и превращается в деликатное, но вместе с тем пронзительное кино.

Этот фильм и его история связаны воедино, ведь автор и есть его главный герой. Дженнифер Бри, готовясь писать в Гарварде диссертацию на тему линчеваний в США, заболевает неизвестно чем и в буквальном смысле оказывается прикованной к постели – у неё нет сил встать. Уже с этого момента она начинает фиксировать происходящее с ней. Только со временем выясняется, что у неё синдром хронической усталости – болезнь, про которую больше шутят, чем действительно про неё знают, и которую часто не могут диагностировать даже в странах с высоким уровнем медицины.

Конечно, в самом факте того, что Бри, человек с болезнью, делающей невозможной любую профессиональную деятельность, всё-таки сняла этот фильм, содержится мощнейший заряд духоподъёмности, но он оставлен за скобками в самом фильме. Это не фильм о преодолении. Это горькое кино, которое через историю одной болезни, показанную вблизи, принуждает почувствовать что это такое – синдром хронической усталости. Кроме самого фильма, на фестивале будет представлен одноимённый проект в виртуальной реальности.

Где смотреть:

23 марта, “Жовтень” 13:50;

30 марта, IZONE, первый этаж 19:00;

“Непокой VR”: 23, 24, 26, 28 марта, IZONE, второй этаж, 11:00.

“24 кадра” (24 Frames) Аббас Киаростами

Фото: Docudays UA

24 изображения, оживлённые цифровым образом. В основе 23 из них – фото самого Аббаса Киаростами, сделанные на протяжении его жизни.

Последний фильм великого иранского режиссёра трудно назвать зрительским и трудно даже назвать фильмом. Это эксперимент по превращению статичных картин в динамичные. Принцип оживления показывается на первой картине – единственной, которая не принадлежит самому Аббасу. Это “Охотники на снегу” Брейгеля Старшего, которую “24 кадра” насыщает звуком и где анимирует второстепенные детали. Остальные 23 – это фото самого Киаростами. Они не отличаются разнообразием. Много снега, много ворон, много смерти, много фото сквозь окна – и так 23 раза по четыре с половиной минуты, как будто их автор болен и уже прикован к постели – это очевидная последняя в жизни работа.

“24 кадра”, безусловно, требует терпения даже от тех, кого сразу заинтересует формальная красота этого эксперимента и его отношение к философии кино как таковой, но эта работа, которую можно назвать только английским словом haunting – она поселяется в тебе как призрак в пустом доме и с этих пор её присутствие – ощутимый факт твоего существования. Но даже этого было бы мало, чтобы её можно было бы смело рекомендовать каждому. Последний “кадр” этого фильма – одно из маленьких чудес кино, после которых “24 кадра” пусть и останется фильмом-призраком, но не завывающим о смерти, а являющимся признанием любви к жизни и кино.

Где смотреть: 27 марта, “Киев” 21:30