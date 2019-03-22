Конкурсная комиссия выбрала Олеся Янчука директором киностудии Довженко

На пост претендовало два человека.

В Министерстве культуры прошёл конкурс на пост генерального директора Национальной киностудии имени Александра Довженко. Как сообщает корреспондент LB.ua конкурсная комиссия заслушала программы кандидатов на пост - Олеся Янчука и Сергея Слипака.

В результате тайного голосования определился победитель - Олесь Янчук. Кандидатуру Янчука поддержали шестеро членов комиссии, один воздержался, двое проголосовали против обоих кандидатов.

Согласно закону, в конкурсную комиссию вошли девять человек:

делегированные Минкультом: Иван Козленко (Центр Довженко), Юлия Синькевич (Одесский кинофестиваль), Людмила Горделадзе (кинотеатр "Жовтень");

делегированные коллективом киностудии: Анна Чмиль (бывшая глава Госкино), Вадим Скуратовский (искусствовед), Лариса Брюховецкая (киновед, преподаватель НаУКМА);

от общественных организаций: Владимир Гонский ("Товариство зв’язків з українцями за межами України"), Ольга Кобец (Українська всесвітня координаційна рада), Николай Корецкий (Союз греків України).

Напомним, Олесь Янчук стал директором киностудии Довженко в апреле 2014 года, его назначило министерство культуры. Конкурсный отбор тогда не проводился: изменения в ЗУ "О культуре" вступили в силу в январе 2016 года.

Янчук - кинорежиссер ("Тайный дневник Симона Петлюры") и глава Национального союза кинематографистов.