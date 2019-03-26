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В прокат выйдет сборник короткометражек "Украинская новая волна: красивые двадцатилетние"

В альманах вошло пять фильмов.

С 11 апреля в ограниченный прокат выйдет сборник короткометражных фильмов "Украинская новая волна. Красивые двадцатилетние".

Как сообщают организаторы проката, Центр Довженко, в этом году в альманах отобрали пять украинских фильмов:

  • "Штангист" Дмитрия Сухолиткого-Собчука (победитель национального конкурса на "Молодости"-2018, гран-при короткометражного конкурса на Premiers Plans - Angers Film Festival, гран-при короткометражного конкурса Варшавского кинофестиваля, премия украинских кинокритиков "Киноколо" в номинации "Лучшиий короткометражный фильм");
  • "В радости, и только в радости" Марины Рощиной (победитель национального конкурса Одеского кинофестиваля в 2018 году);
  • "Mia Donna" Павла Острикова;
  • "Про Марка Львовича Тюльпанова, который разговаривал с цветами" Даны Кавелиной (анимация, особый приз ОМКФ-2018);
  • "Диорама" Зои Лактионовой (документальный фильм, победитель фестиваля кино и урбанистики "86").

Фото: Центр Довженко

Проект "Украинская новая волна" основали в 2012 году – он направлен на поддержку и промоцию украинских молодых режиссеров.

Показы пройдут в столичных кинотеатрах "Киев" и "Жовтень", а также в "Кинопалаце" во Львове и Черновцах и "Планете Кино" в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

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