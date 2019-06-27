Осенью во Львове состоится Конгресс Культуры

Тема – изменение культурной ситуации в Украине после падения Берлинской стены и развала СССР.

В октябре во Львове состоится Конгресс Культуры "Переход 1989", посвященный анализу культурного опыта Украины и Европы за последние 30 лет и наработке рекомендаций для культурной сферы Украины.

Как сообщают организаторы, на Конгресс приедут 200 представителей культурной сферы из Украины и из-за границы.

Ожидается, что "Переход 1989" положит начало традиции конгресса-биеннале и станет платформой для обсуждения и стратегии в сфере культуры.

Тематически конгресс отталкивается от 1989 года, года падения Берлинской стены. У него буде три тематических блока, в рамках которых состоятся дискуссии: "Мури. Міри. Наміри" (рус: Стены. Меры. Намерения).

Участники конгресса обсудят, что изменилось в культурной ситуации независимой Украины за 30 лет; как на культурный процесс повлияли феномены и события прошлого и новейшие явления.

У каждого блока – свой куратор: "Мури" курирует журналист Антин Борковский, "Міри" – Зоряна Рыбчинская, завкафедрой культурологии Гуманитарного факультета УКУ, "Наміри" – Зеновий Мазурик, преподаватель кафедры культурологии УКУ и музеолог.

Кроме дискуссионной программы, на конгрессе состоится триеннале современного искусства "Украинский срез", куратором которого будет Влодко Кауфман, сокуратором – Сергей Петлюк, координаторкой – Лидия Савченко-Дуда. Это будет четвертый "Украинский срез" – предыдущие три проходили в Польше.

Фото: Конгрес культури

Детали – на странице Конгресса в фейсбуке.