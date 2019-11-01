В субботу в Киеве до +8, без осадков

В некоторых областях Украины ночью будут заморозки.

2 ноября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +6…+8 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-6 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью -1…-6 градусов, днем +2…+7 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +4…+9 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, в Днепропетровской области до -7 градусов, днем +4…+9 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12 градусов, днем +1…+6 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, в Херсонской и Запорожской областях местами -5…-9 градусов; днем +6…+11 градусов, в Запорожской области +2…+7 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +5…+10 градусов.