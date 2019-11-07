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Зеленский: "Не очень много посадок? И согласен, и нет"

Президент уверен, что бывшие политики "не смогут найти место в в этой системе".

Президент Владимир Зеленский рассказал, в чем, по его мнению, проблема так называемых "быстрых посадок".

Глава государства записал второй влог за рулем автомобиля Tesla.

"Бывшие политики не могут в этой системе (во-первых, это уже не схема, а система) найти место и не смогут, пока мы "живы". Они могут только выезжать за границу... Но не все смогут выехать, и люди уже это видят. Не очень много посадок? И согласен, и нет. Смотрите - дело Свинарчуков есть, Пашинский, Микитась, Дубневич. За него даже не все голосовали, потому что боятся, что к ним будет такое же отношение. И правильно боятся! А дальше будут приговоры. А не будут - будут открыты новые дела", - сказал Зеленский.

"В чем проблема быстрых посадок? Очень много дел, к которым мы должны подготовиться. Иначе эти люди будут выходить на свободу, потому что все дела развалятся", - пояснил президент.

Напомним, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует посадок. Подробнее читайте его интервью LB.ua "Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок".

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