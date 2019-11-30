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В Харькове из-за взрыва газового баллона в гараже погибли три человека. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел около 5:30 в субботу, 30 ноября, в Индустриальном районе.

"Правоохранители предварительно установили, что в гаражном кооперативе произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль "ВАЗ 2108". В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники ГосЧС. После локализации пожара под завалами обнаружили три обгоревших тела.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности погибших.

Напомним, ранее в Киевской области из-за взрыва газового котла разрушился частный дом. Хозяина госпитализировали с термическими ожогами.