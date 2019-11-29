СБУ раскрыла хакеров, которые почти 10 лет крали со счетов в США и Европе

На эти деньги они покупали дорогостоящую технику, а затем продавали ее в Украине.

В Черкасской области Служба безопасности Украины раскрыла преступную группировку хакеров, которые крали средства со счетов электронных платежных систем Европы и США.

Организатором схемы является гражданин РФ, которые проживает в Киеве, и трое жителей Черкасской области, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Киберпреступники через закрытые хакерские форумы покупали данные платежных счетов иностранцев. За присвоенные деньги они закупали товары в популярных иностранных интернет-магазинах, потом реализовывали эту продукцию в Украине", - уточнили детали в Службе безопасности Украины.

Группировка действовала с 2010 года, их годовой оборот составлял 500-700 000 долларов. Во время обысков у них изъяли товары, закупаемые на ворованные деньги.

ssu.gov.ua

Это смарт-часы, планшеты Apple, телефоны iPhone, камеры GoPro и другая техника общей стоимостью в 5000 долларов. Решается вопрос о вручении подозрения в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и легализации преступных доходов.

Напомним, в октябре в Киеве сотрудники киберполиции задержали хакера, который скрывался в Украине от правоохранительных органов США. Он подозревается в присвоении 6 млн долларов со счетов финансовых учреждений Штатов.