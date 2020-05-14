14 украинских моряков объявили голодовку в Ливии

Моряки требуют от властей Украины помощи в освобождении из заключения.

14 мая в тюрьме ливийской столицы Триполи объявили голодовку 14 украинских моряков танкера "Рута", задержанного в апреле 2017 года по подозрению в контрабанде.

Об этом сегодня в Одессе на брифинге сообщили родственники моряков и представители благотворительной организации "Фонд помощи морякам «Ассоль»", передает УНИАН.

Как заявила глава наблюдательного совета "Ассоль" Светлана Фабрикант, в Ливии из-за эпидемии коронавируса объявлена амнистия, в тюрьмах остаются только опасные преступники, включая террористов. Тогда как членам экипажа Руты, арестованным в апреле 2017 года по обвинению в контрабанде, до сих пор не вынесен судебный приговор.

Между тем Турция в результате переговоров смогла вернуть домой своих граждан - членов экипажа танкера Captain Khayyam, также обвиненных в контрабанде.

Представители "Ассоль" подчеркнули, что вместе с родственниками неоднократно обращались к президенту Владимиру Зеленскому, главе Офиса президента, в Верховную Раду, Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции, СБУ, МИД Украины, Департамент консульской службы МИД Украины.

Но, по их словам, семьи моряков и фонд получают лишь отписки или их обращения вообще игнорируются.

В феврале 2016 года береговая охрана Ливии задержала в территориальных водах судно Captain Khayyam под флагом Сьерра-Леоне, среди членов экипажа которого были граждане Украины, Турции и Азербайджана. В марте 2016 года экипаж арестовали по подозрению в контрабанде нефтепродуктов.

В конце апреля 2017 года ливийские военно-морские силы задержали судно «Рута» под украинским флагом по подозрению в контрабандном вывозе нефти из Ливии. Судно принадлежит одесской компании. На борту «Руты» находились 14 украинцев.

6 ноября 2019 года заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины - начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич уточнил, что в Ливии осуждены 4 украинских членов экипажа Captain Khayyam, в отношении 14 украинских моряков с «Руты» продолжалось досудебное следствие.