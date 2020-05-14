Генконсульство Украины в Милане возобновляет прием граждан

До снятия карантина прием граждан будет осуществляться исключительно по предварительной записи на сайте консульства.

Генеральное консульство Украины в Милане сообщило о возобновлении приема граждан с 25 мая.

До снятия ограничительных мер, связанных с пандемией, прием граждан будет осуществляться исключительно по предварительной записи на сайте www.cnsmilanoo.com.ua.

Запись на оформление "белого паспорта" и выдачу готового загранпаспорта по электронному адресу: gc_itm@mfa.gov.ua. сообщается в Facebook консульства.

В дипучреждении отметили, что, согласно требованиям итальянской власти, посетители должны находиться в помещениях консульства в масках и, по возможности, в перчатках. Также граждане должны соблюдать безопасную дистанцию не менее 1 метра как в помещении консульства, так и снаружи. В помещении консульства может максимально находиться не более 1 человека/1 семьи на каждом из 5 мест приема.

"В случае несоблюдения указанных требований консульство оставляет за собой право отказать в предоставлении консульских услуг, в нахождении заявителя в помещении консульства и может прекратить прием до восстановления необходимого противовирусного режима", - говорится в сообщении.

Генконсульство прекратило прием граждан и выдачу документов 25 февраля в соответствии с распоряжением президента Ломбардии Аттилио Фонтаны и министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца о введении превентивных мер в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2.