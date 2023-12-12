На Вінниччині припинили режим надзвичайної ситуації через спалах гепатиту А.
Про це повідомив керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
За його словами відповідне рішення ухвалили 12 грудня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС. Режим надзвичайного стану оголосили 30 жовтня.
"На сьогодні 30 захворілих доліковується стаціонарно. Це ті, хто виходять із стадії загострення і будуть виписуватися. Задіяно 11% від всього ліжкового фонду області", - зазначив Борзов.
Він додав, що гостра небезпека минула, але медичне спостереження за контактними особами у вогнищах гепатиту А продовжується.
Де ще виявили спалах гепатиту А
- Після Вінниччини стало відомо, що хворобу виявили в Івано-Франківську. Потім - на Закарпатті, де 11 осіб.
- Також підтвердили гепатит А у жительки однієї з громад Тернопільщини. А на Дніпропетровщині було зареєстровано 32 випадки захворювання.
- У листопаді зареєстрували випадок хвороби на Волині.