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На Вінниччині припинили режим надзвичайної ситуації через спалах гепатиту А

Наразі доліковуються ще 30 осіб.

На Вінниччині припинили режим надзвичайної ситуації через спалах гепатиту А
Фото: Пресслужба Вінницької ОДА

На Вінниччині припинили режим надзвичайної ситуації через спалах гепатиту А.

Про це повідомив керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

За його словами відповідне рішення ухвалили 12 грудня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС. Режим надзвичайного стану оголосили 30 жовтня. 

"На сьогодні 30 захворілих доліковується стаціонарно. Це ті, хто виходять із стадії загострення і будуть виписуватися.  Задіяно 11% від всього ліжкового фонду області", - зазначив Борзов.

Він додав, що гостра небезпека минула, але медичне спостереження за контактними особами у вогнищах гепатиту А продовжується.

Де ще виявили спалах гепатиту А

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