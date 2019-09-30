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Украинский специалист стал и.о. главного тренера московского "Спартака"

Сергей Кузнецов возглавил "народную команду".

Украинский специалист стал и.о. главного тренера московского "Спартака"
Сергей Кузнецов
Фото: карпаты

В рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги московский "Спартак" в родных стенах уступил "Оренбургу" 1:2 и опустился на 9-е место в турнирной таблице.

Это матч стал последним для Олега Кононова у руля столичной команды.

На тренерском мостике "Спартака" его сменил бывший форвард львовских "Карпат" Сергей Кузнецов, который будет исполнять обязанности главного тренера, сообщается на официальном сайте "красно-белых".

До этого назначения Кузнецов был ассистентом Кононова.

Напомним, уроженец Харькова, помимо "Карпат", выступал в Украине еще за 3 клуба - "Севастополь", "Говерлу" и "Металлист".

Первый матч под руководством 37-летнего Кузнецова "Спартак" проведет 6 октября, когда на выезде будет противостоять "Краснодару".

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