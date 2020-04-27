​СМИ сообщили, почему суд признал национализацию Приватбанка незаконной
​СМИ сообщили, почему суд признал национализацию Приватбанка незаконной
Заместителя Кличко Слончака задержали за нападение на полицейского
Заместителя Кличко Слончака задержали за нападение на полицейского
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
​Южанина назвала остановку соцвыплат единственной альтернативой кредиту МВФ
​Южанина назвала остановку соцвыплат единственной альтернативой кредиту МВФ
Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина
Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина
В Киеве со здания на Крещатике демонтировали гигантский флагшток
В Киеве со здания на Крещатике демонтировали гигантский флагшток
Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей
Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей
"Їздили лісом і не знали, де ми". Пожежники розповідають, як гасили Чорнобиль
"Їздили лісом і не знали, де ми". Пожежники розповідають, як гасили Чорнобиль
Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии, - Daily Mail
Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии, - Daily Mail
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Шмыгаль заявил, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно

Некоторым учреждениям разрешат работу с ограничениями, которые будут ослабляться на каждом из этапов. 

Шмыгаль заявил, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно
Фото: Максим Козленко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил что второй, третий или четвертый этапы выходы страны из карантина могут начаться одновременно.

Это произойдет, если количество заболевших будет снижаться, написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Ожидается, что стартовая точка выхода из карантина начнется 11 мая.

"Не нужно будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа. В то же время, если в стране будет значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут быть опять усилены", - отметил он.

Фото: Кабмин

Шмыгаль добавил, что на отдельных этапах предусматривается открытие некоторых учреждений с ограничениями. Они будут ослабляться на каждом из этапов и касаются учреждений образования, кафе, спортзалов. 

Напомним, что ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пятиэтапный план выхода из карантина может быть сокращен, если произойдет резкое снижение количества новых заражений коронавирусом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также