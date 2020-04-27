Шмыгаль заявил, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно

Некоторым учреждениям разрешат работу с ограничениями, которые будут ослабляться на каждом из этапов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил что второй, третий или четвертый этапы выходы страны из карантина могут начаться одновременно.

Это произойдет, если количество заболевших будет снижаться, написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Ожидается, что стартовая точка выхода из карантина начнется 11 мая.

"Не нужно будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа. В то же время, если в стране будет значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут быть опять усилены", - отметил он.

Фото: Кабмин

Шмыгаль добавил, что на отдельных этапах предусматривается открытие некоторых учреждений с ограничениями. Они будут ослабляться на каждом из этапов и касаются учреждений образования, кафе, спортзалов.

Напомним, что ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пятиэтапный план выхода из карантина может быть сокращен, если произойдет резкое снижение количества новых заражений коронавирусом.