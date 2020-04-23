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В Кривом Роге курсанта университета внутренних дел избили за замечание о нарушении карантина

Предварительно, нарушитель находился под воздействием наркотиков.

В Кривом Роге курсанта университета внутренних дел избили за замечание о нарушении карантина
Фото: facebook.com/lutskpolice

В Кривом Роге патрульный сделал замечание молодым людям о нарушении карантинных требований, на что один из нарушителей начал нецензурно выражаться и ударил полицейского.

По факту нанесения телесных повреждений курсанту университета внутренних дел открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"23 апреля курсант университета внутренних дел во время патрулирования в г. Кривой Рог заметил группу молодых людей, которые находились без защитных масок. Он сделал им замечание, за что получил телесные повреждения. Личность нарушителя установили. Предварительно, он находился под воздействием наркотиков", - говорится в сообщении.

По данному факту в полиции открыли дело по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним, парламент Грузии 23 апреля принял в третьем чтении поправку в Уголовный кодекс, по которому за повторное нарушение правил чрезвычайного положения и карантина предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В Украине нарушителям карантина грозят штрафы от 17 тыс. гривен.

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