Сотрудники луганской полиции вместе с СБУ предотвратили попытку вывоза из области крупного арсенала оружия и боеприпасов.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
В микроавтобусе Volkswagen Transporter, который 12 марта остановили на блокпосту между Лисичанском и Бахмутом, нашли три РПГ-7, пулемет Калашникова танковый, пулемет "Утес", пять ручных пулеметов Калашникова, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и больше 1000 патронов калибра 5,45 мм.
В автомобиле ехали четверо человек, назвавшихся членами благотворительной волонтерской организации.
Происхождение оружие предстоит выяснить, как и цель его перевозки.