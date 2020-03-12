Нашли три РПГ, несколько пулеметов и большое количество патронов.

Сотрудники луганской полиции вместе с СБУ предотвратили попытку вывоза из области крупного арсенала оружия и боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

В микроавтобусе Volkswagen Transporter, который 12 марта остановили на блокпосту между Лисичанском и Бахмутом, нашли три РПГ-7, пулемет Калашникова танковый, пулемет "Утес", пять ручных пулеметов Калашникова, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и больше 1000 патронов калибра 5,45 мм.

Фото: lg.npu.gov.ua

Фото: lg.npu.gov.ua

В автомобиле ехали четверо человек, назвавшихся членами благотворительной волонтерской организации.

Происхождение оружие предстоит выяснить, как и цель его перевозки.