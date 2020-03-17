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ГлавнаяПраво

Офис генпрокурора просит Кабмин разработать превентивные меры для предотвращения коронавируса в местах несвободы

В письме говорится о возможности введения ограничительных мер для посещения таких учреждений. 

Офис генпрокурора просит Кабмин разработать превентивные меры для предотвращения коронавируса в местах несвободы
Фото: Сергей Нужненко

Офис генерального прокурора обратился к Кабмину с просьбой разработать превентивные меры для избежания распространения коронавируса в местах ограничения и лишения воли. 

Отмечается, что вспышка болезни в изолированной среде, осложненная процессом локализации, может привести к ее стремительному распространению. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Речь идет не только об учреждениях выполнения наказаний и следственных изоляторов, где сейчас содержатся более 52 000 лиц, а и изоляторах временного содержания Нацполиции, психиатрических учреждениях Минздрава, дисбатах, школах и училищах социальной реабилитации, а также пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства", - говорится в сообщении ОГП. 

Подчеркивается, что сейчас узники принимают участие в следственных действиях и судебных заседаниях, подлежат этапированию, имеют право на свидания, получение передач.

"Кроме этого, нельзя исключать группового непослушания и акций протеста в местах несвободы", - подытожили в ОГП. 

В письме также говорится о возможности введения ограничительных мер для посещения мест несвободы.

Напомним, 12 марта сообщалось, что тюрьмы и следственные изоляторы не намерены запрещать гражданам, а также адвокатам свидания с заключенными из-за карантина, объявленного в Украине.

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