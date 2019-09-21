В Киеве в результате семейной ссоры погибла 16-летняя девушка.

Об этом говорится на сайте столичной полиции.

В убийстве подозревается родной отец девушки, лишенный родительских прав. Он рассказал, что накануне пришел домой пьяным, что не понравилось его дочери. Они начали ругаться, а когда она попробовала уйти из дому, он не позволил. Отец связал ей руки и ноги веревкой и ушел спать, а когда проснулся - девушка была мертва. Экспертиза установила, что девушка умерла от асфиксии из-за применения силы отцом.

Тело убитой нашли бабушка, официальный опекун девушки, и тетя, которые пришли проведать ее.

По данному факту начато расследование по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство), мужчина задержан.

Трагедия произошла на улице Попова на Оболони.