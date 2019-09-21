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В тройном ДТП в Миргороде погибли двое человек, еще двое - ранены

Авария произошла ночью.

В тройном ДТП в Миргороде погибли двое человек, еще двое - ранены
В тройном ДТП в Миргороде погибли двое человек
Фото: https://pl.npu.gov.ua

В Миргороде в ночь на 21 сентября произошло тройное ДТП, при котором погибли двое людей. Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Авария произошла около 01:00 на улице Хорольской.

Столкнулись легковой автомобиль Ford Mondeo, микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Hover.

В результате аварии погибли водитель и пассажирка Ford Mondeo, оба 1978 года рождения. Двое пассажиров микроавтобуса Mercedes Vito получили телесные повреждения и были госпитализированы. На момент столкновения в микроавтобусе находились 7 человек, среди них 7-летний ребенок.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, в Одессе автомобиль въехал в группу митингующих на пешеходном переходе. Среди пострадавших - полицейский.

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