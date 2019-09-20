Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
В Раде не хватило голосов за отмену "правок Лозового"
В Раде не хватило голосов за отмену "правок Лозового"
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
"Слуг народа" отчитали за проваленный законпроект о разрешении обысков нардепов
"Слуг народа" отчитали за проваленный законпроект о разрешении обысков нардепов
«За бортом» Рады
«За бортом» Рады
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Финал Нетаньяху или пророссийская коалиция?
Финал Нетаньяху или пророссийская коалиция?
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Золотая акция Игоря Коломойского
Золотая акция Игоря Коломойского
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Сумской области трое чиновников присвоили более 2 млн грн на ремонте дорог

Открыты уголовные дела.

В Сумской области трое чиновников присвоили более 2 млн грн на ремонте дорог
Фото: rv.ukravtodor.gov.ua

В Сумской области трем должностным лицам сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами на сумму свыше 2 миллионов гривен.

Чиновников подозревают в хищении в период с 2016 по 2017 год при выполнении капитального ремонта дороги в городе Кролевец.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"В ходе проведения ремонта дорог, должностными лицами подрядных организаций умышленно внесены недостоверные сведения в акты выполненных работ, справки о потраченных средствах на приобретенные строительные материалы и т. п., что привело к укладки некачественного дорожного покрытия, почти вдвое завышена площадь уложенных бетонных плит", - говорится в сообщении.

Открыты уголовные дела по статьям "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" (ч.4,5 ст. 191 УК) и "служебный подлог" (ч. 2 ст. 366 УКУ).

Как сообщалось, чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также