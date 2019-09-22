Коломойский поругался с Шустером в прямом эфире
Коломойский поругался с Шустером в прямом эфире
Вашингтонский шпагат Владимира Зеленского
Вашингтонский шпагат Владимира Зеленского
В Киеве в результате семейной ссоры погибла 16-летняя девушка
В Киеве в результате семейной ссоры погибла 16-летняя девушка
Порошенко рассказал о перепалке с Путиным из-за "формулы Штайнмайера" на саммите Нормандской четверки
Порошенко рассказал о перепалке с Путиным из-за "формулы Штайнмайера" на саммите Нормандской четверки
Во Львовской области произошли столкновения из-за блокирования вагонов с российским углем (обновлено)
Во Львовской области произошли столкновения из-за блокирования вагонов с российским углем (обновлено)
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Порошенко рассказал, как Путин в 2014 году обманул его с обменом Сенцова
Порошенко рассказал, как Путин в 2014 году обманул его с обменом Сенцова
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Золотая акция Игоря Коломойского
Золотая акция Игоря Коломойского
ГлавнаяОбществоЖизнь

Пробную перепись населения проведут в Киеве

Для пробной переписи выбрали Бородянский и Оболонский районы столицы.

Пробную перепись населения проведут в Киеве
Фото: 112 Украина

Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения в Бородянском и Оболонском районах Киева.

Об этом директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила в интервью для ZN.UA.

По ее мнению, лучше одним из выбранных для пробной переписи был бы район в Западной Украине.

"Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", - отмечает социолог.

Напомним, представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук оценил проведение всеукраинской переписи населения в 4 млрд гривен. Команда президента намерена удешевить эту процедуру и провести перепись до конца этого года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также