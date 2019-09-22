Пробную перепись населения проведут в Киеве

Для пробной переписи выбрали Бородянский и Оболонский районы столицы.

Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения в Бородянском и Оболонском районах Киева.

Об этом директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила в интервью для ZN.UA.

По ее мнению, лучше одним из выбранных для пробной переписи был бы район в Западной Украине.

"Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", - отмечает социолог.

Напомним, представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук оценил проведение всеукраинской переписи населения в 4 млрд гривен. Команда президента намерена удешевить эту процедуру и провести перепись до конца этого года.