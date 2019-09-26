На автодороге Киев - Харьков - Довжански, неподалеку Славянска, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, в том числе ребенок. Еще два человека пострадали.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции Донецкой области.
"В результате лобового столкновения двух автомобилей смертельные травмы получили двое взрослых и шестилетняя девочка. Пассажиры другого автомобиля травмированы. На месте работает полиция, которая устанавливает обстоятельства аварии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ДТП произошло около 6:30 утра на выезде в Харьковскую область.
Установлено, что водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota.
Водитель и пассажиры Hyundai - 31-летняя женщина и ее шестилетняя дочь - скончались на месте. Две женщины-пассажирки Toyota госпитализированы с телесными повреждениями. Водитель Toyota не пострадал.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский Зеленский поручил Кабмину взять на контроль расследование крупных смертельных аварий и указал на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок к первоочередным приоритетам работы правительства.