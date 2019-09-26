Госпитализированы еще два человека.

На автодороге Киев - Харьков - Довжански, неподалеку Славянска, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, в том числе ребенок. Еще два человека пострадали.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Донецкой области.

"В результате лобового столкновения двух автомобилей смертельные травмы получили двое взрослых и шестилетняя девочка. Пассажиры другого автомобиля травмированы. На месте работает полиция, которая устанавливает обстоятельства аварии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло около 6:30 утра на выезде в Харьковскую область.

Установлено, что водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota.

Водитель и пассажиры Hyundai - 31-летняя женщина и ее шестилетняя дочь - скончались на месте. Две женщины-пассажирки Toyota госпитализированы с телесными повреждениями. Водитель Toyota не пострадал.

Фото: dn.npu.gov.ua

Фото: dn.npu.gov.ua

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Фото: dn.npu.gov.ua

Фото: dn.npu.gov.ua

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский Зеленский поручил Кабмину взять на контроль расследование крупных смертельных аварий и указал на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок к первоочередным приоритетам работы правительства.