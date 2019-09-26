Министр обороны рассказал, как будет бороться с "совком" в армии

Чтобы преодолеть советские методы работы в армии, в Вооруженных силах Украины будут создаваться модельные части с практиками стран НАТО. Их опыт будут перенимать остальные подразделения.

Об этом рассказал министр обороны Андрей Загороднюк в интервью "Цензор.НЕТ".

Министр отметил, что "это быстро не изменишь, но делать это надо".

"Мы еще раньше создали центры подготовки сержантов, прописали концепцию подготовки сержантского состава, привели практику начисления зарплат в соответствие с практикой стран НАТО, но еще есть над чем работать. И теперь вопрос в том, чтобы дать им возможность себя проявлять. Необходимо также изменить уставы, чтобы у них была юридически такая возможность. А также проводить работу непосредственно с личным составом, с офицерами, объяснять им новые полномочия и функции сержанта. И выстроить взаимодействие так, чтоб они общались с солдатами, а офицеры общались с сержантами", - рассказал Загороднюк.

С этой целью, по его словам, планируется создание модельных частей.

"Это образцовые бригады, которые мы выберем для тестирования подхода. Сейчас идет процесс осмысления. Мы уже говорили об этом с генералом Хомчаком. Он, кстати, очень поддерживает концепцию этих модельных частей. Мы сейчас будем их отбирать, там внедрять изменения и в ручном режиме отрабатывать. Когда мы увидим, как это работает на пилотном проекте, можно такие модели реплицировать дальше", - пояснил глава Минобороны.

Напомним, ранее Загороднюк отметил, что Минобороны не планирует сокращать состав ВСУ, фактическая численность которых насчитывает около 250 тыс. человек