Красный Крест передал на Донбасс 55 тонн стройматериалов

На временно оккупированную территорию проследовали три грузовика с гумпомощью.

Международный комитет Красного Креста (МККК) в среду направил на временно оккупированную территорию Донбасса три грузовика с гуманитарной помощью.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

"Вчера из-за КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию Украины последовали три грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены строительные материалы весом 55,66 тонны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Красный Крест направил на Донбасс более двух тонн лекарств.