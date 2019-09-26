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Красный Крест передал на Донбасс 55 тонн стройматериалов

На временно оккупированную территорию проследовали три грузовика с гумпомощью.

Красный Крест передал на Донбасс 55 тонн стройматериалов
Архивное фото
Фото: restoring-donbass.com

Международный комитет Красного Креста (МККК) в среду направил на временно оккупированную территорию Донбасса три грузовика с гуманитарной помощью.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

"Вчера из-за КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию Украины последовали три грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены строительные материалы весом 55,66 тонны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Красный Крест направил на Донбасс более двух тонн лекарств.

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