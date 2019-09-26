Дипломатический скандал с церковным привкусом

Я бы не обратил внимания на этот инцидент, если бы не одна деталь. В составе делегации присутствовал священник УПЦ (МП) Дмитрий Сидор ‒ давний сторонник русинского сепаратизма, сидевший на российском финансировании.

На днях разгорелся дипломатический скандал между Киевом и Прагой. Президент Чехии Милош Земан принял делегацию русинов из Закарпатья. Последние высказывали идеи о необходимости официального признания их в качестве отдельного региона и статуса автономии для своей территории. Сам же Земан пообещал обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским. Посол Украины в Чехии Евгений Перебейнис осудил такие действия и заявил, что подобные акции активистов дестабилизируют ситуацию в Украине. Позже для объяснений в МИД Украины был вызван посол Чехии Радек Матула.

Фото: karpatnews.in.ua Дмитрий Сидор

Дмитрий Сидор ‒ известный на Закарпатье общественный, политический и религиозный деятель. Он из местных, родился в 1955 г. в закарпатском селе Лецовица. По первому образованию физик, закончил Ужгородский государственный университет. В 1982 г. окончил Московскую духовную академию и стал священником. В 90-х начал заниматься общественной деятельностью, раскручивал «русинский вопрос».

В 2000-е Сидор идет в политику. В 2002 был депутатом областного совета, а в 2006 баллотировался по списку Блока Натальи Витренко в Верховную Раду. В 2013 священник засветился на конференции организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука.

Фото: images.uncyc.org Наталья Витренко и священник Дмитрий Сидор

Сидор возглавляет русинское движение «Сойм подкарпатских русинов», которое в 2008 году провозгласило независимость «республики Подкарпатская Русь». Спустя четыре года Сидор осудили за посягательство на территориальную целостность Украины. Священник получил три года условно и штраф в размере 1840 гривен.

Русские деньги для русинов

По информации СМИ, Сидор получал финансирование от российского правительственного фонда «Русский мир». Этот фонд был создан Путиным в 2007 году для популяризации русского языка за рубежом. Организация активно открывала представительства и кабинеты русского языка в соседних странах. Первым и пока единственным директором фонда является Вячеслав Никонов. У него очень показательная, я бы даже сказал образцово показательная семейная историядля современной России. Его отец был офицером НКВД, а его дед ‒ Вячеслав Молотов - известен миру как подписан пакта между СССР и Германией о ненападении, известного как «Пакт Молотова-Риббентропа».

Фото: 24smi.org Директор фонда 'Русский мир', внук наркома СССР Вячеслава Молотова - Вячеслав Никон

Сам Никонов утверждает, будто бы не знаком с Сидором. Однако согласно исследованию публициста Татьяны Деркач, в 2008 г. Никонов написал Сидору следующее письмо:

«119285 г. Москва. Мосфильмовская улица. д.40.

тел/факс: +7 495 980 25 62

Исх. № 24555102008

Уважаемый господин Сидор Димитрий Димитриевич!

Имею честь сообщить Вам, что Ваша заявка № 667892008 от имени общественной организации Ассоциация Сойм Подкарпатских Русинов на «Поддержку и развитие русинских и русских воскресных школ Закарпатья», Украина, удовлетворена. Согласно Вашей заявке, которую Вы переслали экспресс почтой, Правлением Фонда «Русский Мир» выделено 970 тысяч рублей (на то время это 210 тыс. грн или 36,5 тыс. долларов ‒ Д.Г.). Для перевода денег просим в телефонном режиме согласовать с грант-менеджером вопрос банковского счета, на который должны поступить деньги. Отчет просим осуществлять согласно заданным формулярам и календарному плану (приложения 2,4,5) до 1 мая 2009 года. Также повторно обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления ежемесячных отчетов до 29 числа каждого месяца

С глубоким уважением,

Председатель Правления фонда «Русский мир»

В.А. Никонов

19 октября 2008 года.».

Косвенно наличие письма и согласия финансировать русинов фондом подтверждает и сам Сидор в комментарии изданию «Закарпаття.онлайн»:

«На сайте фонда действительно была информация, что фонд соглашается помочь нам в поддержке школ. Однако это было в августе, а мы до сих пор не получили ни копейки», ‒ заявил Сидор 20 ноября 2008.

Но как утверждает Иштван Товт в материале для венгерского издания Magyar Hirlap (перевод на русский доступен на портале Inosmi), в 2008 г. Вячеслав Никонов посещал Закарпатье, виделся с Сидором, однако не поддержал идею разжигания военного конфликта. Вместо этого он предложил «применять методы постепенного разложения: поднятия национального самосознание русинства и общей территориальной языковой русификации. Согласно концепции, с целью ослабления украинского государства и в перспективе его ликвидации особо важная задача ‒ создание находящихся под наблюдением московского патриархата православных анклавов».

Фото: kor.ill.in.ua Фото з мероприятия, где Сидор сидит под российским и русинским флагами

Интересна сепаратистская программа Сидора. С одной стороны, он выступает минимум за автономию, а максимум за независимость Закарпатья от Украины. Но с другой стороны, в его планы не входит церковный сепаратизм. Т.е. он не планирует выходить ни из РПЦ, ни из УПЦ (МП). Он напрямую говорит, что их программа – это зарубежная епархия (в случае отделения Закарпатья от Украины) УПЦ (МП). В состав соседних с Закарпатьем Польской, Чехословацкой или Румынской церквей Сидор входить не собирается. Равно как и утверждать новую автокефальную Русинскую Церковь тоже. Из этого можно предположить, что основной целью его программы является не столько борьба за права русинов, сколько дестабилизация украинской государственности в регионе.

Храмовая архитектура

Сидор также является настоятелем Храма Христа Спасителя в Ужгороде. Это не только кафедральный собор местной епархии УПЦ (МП), но и один из самых больших храмов Закарпатья, и возможно всей Западной Украины. Храм построен в 2000 году и вмещает в себя 5000 человек. Высота – 60 метров. Фактически церковь видно из любого конца Ужгорода. По оценочным данным, постройка такого храма стоит около 5 млн долларов.

Сам храм построен в русском архитектурном стиле (псевдорусский стиль) и напоминает московский Храм Христа Спасителя и Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры в Москве.

Фото: img.lookmytrips.com Храма Христа Спасителя в Ужгороде

Реакция УПЦ (МП)

Общественная и политическая деятельность отца Сидора была головной болью УПЦ (МП). С одной стороны он успешный священник, ведь построил громадный собор (да, именно количество «золотых куполов» являлось и до сих пор является главным KPI для священников). И пока курс киевской митрополии УПЦ (МП) не стал приобретать украинские черты, фигура Сидора никого особо не волновала. Но уже к концу 2000-х деятельность закарпатского священника явно дисонировала с проукраинским курсом предыдущего главы церкви – митрополита Владимира (Сабодана). В интервью прессе он отмечал, что надеется, что пастырское победит политическое в деятельности отца Димитрия Сидора. Фактически в это же время в церковной среде на Закарпатье появляется другой деятель – архимандрит Виктор (Бедь) (сейчас епископ в ПЦУ – Д.Г.). Он учредитель и ректор Богословской Академии, в которой получали дипломы многие представители высшего духовенства УПЦ (МП). С этой академией было связано несколько скандалов – их уличали в плагиате и продаже дипломов. Но с появлением Бедя, фигура Сидора отошла на второй план. Самой УПЦ (МП) это было выгодно, ведь Бедь декларировал проукраинские, патриотические взгляды, и таким образом было кем уравновесить проблемного Сидора.

Однако с приходом Онуфрия к власти ситуация поменялась. Бедь попал в опалу, а Сидор наоборот пошел на повышение. Его наградили высшей наградой для женатого духовенства – правом ношения второго креста. Причем сделал это Онуфрий еще до полноценного вступления в должность, будучи еще только «и.о.».

Фото: Facebook/church.information.center

Фактически через государственные фонды Российской Федерации ведется финансирование структур Московского патриархата, перед которыми ставятся отнюдь не религиозные задачи. И это не единичный случай. Ранее я уже писал о том, как российское Императорское Православное Палестинское общество, тесно связанное с ФСБ, пытается блокировать процесс признания ПЦУ и продвигает российские интересы. Там было все тоже самое: русский язык, воскресные школы, дружба с духовенством, постройка храмов в русском архитектурном стиле. Все это создает определенный эффект «русского присутствия», маркирует сферу интересов или влияния.

Более того, кроме продвижения собственных интересов «мягкой силой» русская церковь стимулирует сепаратистские тенденции. На днях Грузинская церковь обвинила патриарха Кирилла в том, что он стимулирует сепаратизм в Грузии. Всему виной поздравление новоизбранного президенту непризнанной Абхазии. Нам в Украине это кажется мелочью, ведь у нас Московский патриархат раздувал сепаратизм намного интенсивнее. Всем интересующимся данной темой могу посоветовать комплексное исследование по каждой конкретной епархии УПЦ (МП) и ее связям с сепаратистами – книгу Татьяны Деркач «Московский патриархат в Украине: анатомия предательства».