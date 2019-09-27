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Замминистра Лавренюк: мы планируем сократить смертность на дорогах на 30% в следующем году

Ежегодно на дорогах в Украине гибнет свыше 3,5 тысяч человек.

Замминистра Лавренюк: мы планируем сократить смертность на дорогах на 30% в следующем году
Фото: censor.net.ua

Министерство инфраструктуры намерено на треть снизить показатели смертности на дорогах уже в следующем году. Об этом заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил в эфире телеканала «NEWSONE».

«Мы подходим к решению этой проблемы масштабно и комплексно. У нас амбициозная цель – до 2020 года снизить уровень смертности на дорогах на 30%», - сказал Лавренюк.

Он также добавил, что «в Украине ежегодно на дорогах гибнет свыше 3,5 тысяч человек. Это больше, чем забирает война на Востоке!».

По словам Лавренюка, программа министерства, помимо строительства новых дорог, предполагает в частности ряд мер, объём финансирования, который будет увеличиваться.

«В Государственном дорожном фонде 5% предусмотрено на обеспечение безопасности дорожного движения. Это немалые средства, в этом году 2 млрд грн, в следующем – 4 млрд грн. Круговые перекрёстки, острова безопасности, «умные» светофоры, освещённые пешеходные переходы по новым государственным строительным нормам, где не просто «зебра» нарисована, а они приподняты. Эти меры на новых, построенных дорогах, будут уменьшать смертность», - сказал он.

При этом Лавренюк подчеркнул, что благодаря реализации данной программы «в случае стабильного финансирования строительства дорог через 3-5 лет мы увидим существенные изменения».

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