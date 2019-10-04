Минэкономики открыло все решения Госгеокадастра

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что ведомство открывает все данные Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Все решения Госгеокадастра будут обнародованы на сайте. Об этом министр написал у себя на фейсбуке.

«Все знают, что есть сделки с землей через Геокадастр. Поэтому мы открываем данные Геокадастра. Вы сможете увидеть все изменения, которые происходит онлайн. Пожалуйста, следите за изменениями, особенно у вас в общине или городе», - отметил Милованов.

Решения Госгеокадастра будут публиковать на сайте в разделе «Обнародование приказов по распоряжению землями». Кроме того, там будет выложена информация о дате, номере, тематике решений, категориях лиц, которые обращались за этим решением, статус рассмотрения заявления, информция РПО земельного участка, в отношении которого принято решение и т.д.

Обновление информации будет происходит автоматически, поскольку функционал синхронизирован с данными системы электронного документооборота Госгеокадастра.

«Введение нового функционала дает возможность обеспечить преодоление коррупционной составляющей в сфере распоряжения землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности и позволяет сделать прозрачными и публичными все этапы распоряжения землями», - добавил Милованов.

Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский приказал провести кадровую перезагрузку шести государственных органов, которые он считает самыми коррупционными. Госгеокадастр входит в этот список.