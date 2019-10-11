В Краматорске солдат-контрактник найден повешенным

11 октября в воинской части, которая располагается на Краматорском аэродроме, было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни.

Как стало известно изданию Восточный проект, во время несения воинской службы был найден повешенным солдат-контрактник 1997 года рождения. Во время осмотра на месте происшествия предсмертной записки найдено не было.

Информацию об обнаружении мертвого военнослужащего подтверждают Новости Донбасса со ссылкой на информированный источник. Сообщается, что погибший - боец Отдельного президентского полка имени Богдана Хмельницкого.

Официальной информации о происшествии на данный момент нет.

Как сообщалось, в ночь на 9 октября в Ровно во время несения службы застрелился полицейский.